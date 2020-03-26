福華大飯店集團響應健康新觀點 首推「我OK，我來住」安心長住專案

福華大飯店集團為響應台北市府提出「返台居家檢疫者回家住，同住家人外出旅宿」的防疫新觀念，鼓勵近期返台的居家檢疫者回家居住，並讓同住家人外出旅宿，福華大飯店集團推出「我OK，我來住」安心長住專案，提供返台旅客健康家屬入住七天以上的超值優惠，最低每晚1,200元起，還可以選擇跨店入住，在住宿期間選擇任二家福華飯店入住可享用此專案優惠價，就是要讓居家檢疫者放心待在家，而家人的健康住房環境就由我們來照顧。

近期入境居家檢疫人數倍增，更使預期需要居家檢疫人數還會繼續攀升。此外台北市防疫旅館相對不敷使用的清況下，福華大飯店集團即日起至2020年5月31日止，首次推出「我OK，我來住」安心長住專案，最低2折起，不限平假日，可跨飯店入住(至多兩分店)，每店入住須至少2晚，入住皆享餐飲9折優惠，提供家人眷屬入住七天以上的住房優惠，台北福華每房每晚優惠價2,000元即可，像是新竹福華針對短期住宿需求或家庭客，提供每房每晚1,200元的優惠，台中福華每房每晚1,800元，而高雄福華主推親子客群入住豪華家庭房7天6夜每房每晚只要1,699元。另外，想要舒適清靜也可選擇翡翠灣福華每房每晚2,000元，或是石門水庫福華每房每晚只要1,200元以及斗六華安大飯店每房每晚1,300元，每房至多兩人入住。入住天數愈長、房價就愈低，就是希望民眾及家人一同安心度過檢疫時期，以降低共同居住的傳染風險，讓我們一起行動共同防疫。

本專案為家人旅宿專用，最少訂房日期為7天。不適用居家檢疫、居家隔離、自主管理之旅客住宿，僅限其家人使用，凡住宿需提供家人居家檢疫證明，而入住須填寫飯店檢疫健康聲明書並簽名。