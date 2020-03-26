新北童軍績優獲獎數再獲全國之冠 連續三屆全國第一

新北市參與教育部國教署「 109年度童軍教育績優學校及人員」，新北獲獎名單獨占鰲頭， 全國表揚共計74校及個人， 新北巿獲績優學校7校及績優個人9人，得獎數超過全國五分之一， 連續三屆蟬聯全國第一。

本次評選績優學校共有三民高中、重慶國中、新泰國中、中平國中、 思賢國小、中信國小及鶯歌國小等7所； 績優個人有新泰國小洪中明、達觀國中小吳自輝、 泰山國中賀楚灣及菁英童軍林口高中歐陽柔、三民高中王霆祐、詹 晴、劉津綾、洪翊瑄及達觀國中小黃郁庭等共9人， 繼105年度及106年度後績優數再度勇奪全國之冠。

獲得童軍績優學校的新泰國中，著重培養具服務學習素養的童軍， 童軍校友即使大學畢業進入職場，仍經常回校協助童軍教育， 培育超過百人的優質後備人力，是少數能2度獲得教育部頒發「 推展童軍教育績優學校」殊榮的學校。 三民高中則是積極安排女童軍到社區商家推廣減塑、限塑； 自發性到「關愛之家」照護愛滋病幼童、外籍移工子女； 更協助社區老人參與健檢活動、「愛老人 運動會」、「寒冬助老歲末餐會」，幫助社區老人重拾祖孫情， 也帶動社區的活力，透過日行一善行動，讓孩子看見愛的實踐能力， 學校在童軍教育的扎根，除榮獲童軍績優學校外， 更有4位童軍榮獲菁英童軍殊榮。

本次獲得績優個人獎的洪中明校長， 就讀臺北師範學院時創辦臥龍童軍團， 從事教職後協助新北市編著國小童軍教育補充教材及國中的童軍手冊 ，期望藉由童軍書籍的發行讓童軍運動更能扎根於青少年的學習； 吳自輝主任是童軍國家研習營訓練員，自稱是童軍的傻瓜， 26年來常在假日現身於大小童軍活動中， 希望以自己的力量感染更多人參與青少年服務工作。 另外已從達觀國中小畢業三年的黃郁庭同學， 曾獲童軍晉級最高等級徽章「國花級」，出生於童軍家庭， 全家都是童軍夥伴，自小就跟著父親參與童軍服務，即使畢業了， 仍不忘回饋，返校協助學弟妹們完成各項進程考驗， 以身作則態度是學弟妹們最佳楷模。

教育局表示，童軍運動是培養學生品德的最佳教材， 新北市除鼓勵各校成立童軍團外，更特別著重服務員的專業訓練， 將木章基本訓練列為候用主任及校長培訓的必修課程， 未來將擴及新進教師，讓老師也有參與童軍培訓之機會， 扎根各校教職員童軍基本技能。