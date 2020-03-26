新北攜手有線電視超前部署 試播學習影片讓學生在家輕鬆自學

學生在老師線上教學的引導下，搭配課本進行學習(示意圖)。(照片來源：新北市政府教育局) 學生在老師線上教學的引導下，搭配課本進行學習(示意圖)。(照片來源：新北市政府教育局)

新北市教育局因應疫情超前部署，推出一系列「停課不 停學、學習送到家」線上學習方案，新北市長侯友宜今(26)日再 宣布，從4月份起，將與13家地方有線電視業者合作，在公益頻道 CH3試播系列主題教學影片，讓學生多一個方便的學習管道，在家 也可以看電視自學，確保學習不因停課而中斷。

市長侯友宜表示，新北市提前因應疫情可能造成大規模停課的狀況， 教育局已經備妥3萬台行動載具及3,300張4G門號( SIM卡)，並訂定「線上補課資訊設備借用注意事項」，針對家中 無設備進行線上補課的學生，將由教育局統一調度設備提供學生借用 。此外，也特別跟有線電視台， 運用公益頻道提供學生停課時的多元學習管道。

新北市有線電視公益頻道CH3從4月份開始將陸續試播，週一至週 五每天早上9點首播十分鐘，兩次重播時段在下午2點及晚上7點， 為期1個月。頻道將試播新北教育學習影片，例如：由新北市國民教 育輔導團國小數學輔導小組製作的20支數學教學動畫影片， 每支影片以數學概念為主題，包含等值分數、三角形的面積、 整數四則運算、倍數與公倍數等20項主題，課程設計分「情境引入 」、「概念理解(或程序執行、或解題思考)」及「重點整理」三個 部分。

此外，也將試播放30部新北市英速魔法學院影片、 新泰國中數學科劉繼文教師教學影片、5部涵蓋閩客原民語的「 防疫學母語」、新北外師雙語防疫教學、 新北高中生學習歷程檔案秘笈、新北12個好品德故事以及D. School生活科技防疫小物教學影片等教育影片， 讓學生在家輕鬆學習的同時也能培養防疫知識、涵養品德。未來也將 持續邀請新北市優秀教師錄製教學影片播出，讓學生處處可學習， 學習不中斷。

教育局表示，若停課時有進行線上教學的老師， 教育局也會提供完善的行政支援及獎勵機制， 辦理線上補課卓有成效的學校，亦將從優敘獎，鼓勵學校積極規劃， 同時也呼籲家長全力配合學校線上補課規劃， 一同為孩子的學習把關。