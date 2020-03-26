新北攜手有線電視超前部署 試播學習影片讓學生在家輕鬆自學

學生在老師線上教學的引導下，搭配課本進行學習(示意圖)。(照片來源：新北市政府教育局)
學生在老師線上教學的引導下，搭配課本進行學習(示意圖)。(照片來源：新北市政府教育局)
新北市教育局因應疫情超前部署，推出一系列「停課不停學、學習送到家」線上學習方案，新北市長侯友宜今(26)日再宣布，從4月份起，將與13家地方有線電視業者合作，在公益頻道CH3試播系列主題教學影片，讓學生多一個方便的學習管道，在家也可以看電視自學，確保學習不因停課而中斷。
市長侯友宜表示，新北市提前因應疫情可能造成大規模停課的狀況，教育局已經備妥3萬台行動載具及3,300張4G門號(SIM卡)，並訂定「線上補課資訊設備借用注意事項」，針對家中無設備進行線上補課的學生，將由教育局統一調度設備提供學生借用。此外，也特別跟有線電視台，運用公益頻道提供學生停課時的多元學習管道。
新北市有線電視公益頻道CH3從4月份開始將陸續試播，週一至週五每天早上9點首播十分鐘，兩次重播時段在下午2點及晚上7點，為期1個月。頻道將試播新北教育學習影片，例如：由新北市國民教育輔導團國小數學輔導小組製作的20支數學教學動畫影片，每支影片以數學概念為主題，包含等值分數、三角形的面積、整數四則運算、倍數與公倍數等20項主題，課程設計分「情境引入」、「概念理解(或程序執行、或解題思考)」及「重點整理」三個部分。
此外，也將試播放30部新北市英速魔法學院影片、新泰國中數學科劉繼文教師教學影片、5部涵蓋閩客原民語的「防疫學母語」、新北外師雙語防疫教學、新北高中生學習歷程檔案秘笈、新北12個好品德故事以及D.School生活科技防疫小物教學影片等教育影片，讓學生在家輕鬆學習的同時也能培養防疫知識、涵養品德。未來也將持續邀請新北市優秀教師錄製教學影片播出，讓學生處處可學習，學習不中斷。
教育局表示，若停課時有進行線上教學的老師，教育局也會提供完善的行政支援及獎勵機制，辦理線上補課卓有成效的學校，亦將從優敘獎，鼓勵學校積極規劃，同時也呼籲家長全力配合學校線上補課規劃，一同為孩子的學習把關。