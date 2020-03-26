移民署面對疫情超前部署 內政部次長陳宗彥視察防疫作為

同心協力、團結一致才能戰勝病毒，政府會提供充裕防疫物資，確保執勤人員安全無虞，另要求收容所同仁要落實自主健康管理，把每個防疫環節都仔細做好，更要加強照顧在所受收容人的健康，以預置作為、超前部署的理念，確實圍堵疫情破口，順利安全將受收容人遣送回國。

臺北收容所為預先因應武漢肺炎疫情防疫需要，於109年1月底中國地區疫情發生初期，便積極規劃各項防疫作為並採購相關防疫物資，2月初即研擬「因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)應變計畫，且為求慎重周延，特邀請新北市衛生局三峽衛生所蘇志超主任及主恩診所院長于正宗醫師擔任顧問，多次至所協助指導隔離（防護）衣穿脫等防疫措施，並向同仁及受收容人實施衛教宣導，確保防疫各項措施規劃執行滴水不漏，避免遭受病毒感染威脅，且辦理數場防疫實地模擬，針對接收疑似感染對象處置情形、相關防疫程序及防護工作等想定狀況，進行逼真的實際演練。

臺北收容所所長蔡培源表示，由於武漢肺炎疫情持續升溫，收容所除持續採購防疫物資、規劃隔離觀察收容空間、落實受收容人每日健康監測，並建立同仁正確自主健康管理等防疫觀念外，透過辦理防疫實況模擬演練，讓同仁熟悉防疫措施及流程，提升相關應變能力，當面對疫情時能準確應變妥適處置，確保受收容人及執勤同仁健康與安全。

訊息來源：內政部移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)