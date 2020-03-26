【武漢肺炎新藥】 台灣3病人臨床試驗「瑞德西韋」 張上淳：有助退燒、排毒效果待觀察

張上淳近日因兒子出國、在網路上情緒發言惹議，已多日沒有出席記者會, 26日再度露臉 (疾管署直播截圖) 張上淳近日因兒子出國、在網路上情緒發言惹議，已多日沒有出席記者會, 26日再度露臉 (疾管署直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新藥「瑞德西韋」（Remdesivir）為武漢肺炎治療帶來一線曙光，的厚望。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天(26日) 下午在記者會說，台灣目前有3名中度或重度病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒。但病毒排毒時程是否縮短，有待觀察。

除了瑞德西韋，張上淳下午在記者會還說，從法國的研究報告來看，奎寧類藥物可縮短2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病人排毒時程，專家小組討論認為，對於輕症、沒有肺炎的患者都可使用，希望可縮短排毒時間，不用耗占負壓隔離病房資源。

中央社引述張上淳說，考量老藥羥氯奎寧藥物可能對武漢肺炎有效，目前臨床治療指引第5版有給新的建議，如果臨床醫師評估病人需要使用，必須先充分告知病人，羥氯奎寧並非一定有效，若病人同意就可使用。

他說，羥氯奎寧是風濕免疫科的常用藥物，若用於治療武漢肺炎病人，療程為7天，應因注意安全劑量，以免長期使用有視網膜病變、短期有心律影響等副作用，懷孕婦女也不得使用。

張上淳今天在中央流行疫情指揮中心記者會上也公布台灣235名確診病人的武漢肺炎個案分析報告，超過7成都是輕症，但仍有超過200人住院中，原因是排出病毒的時程很長，若要三採陰性，中位數要24天（如下圖) 。

(疾管署直播截圖)

根據這項分析報告，男女分布為女略多於男，年齡分布介於4至88歲間，中位數為32歲，高危險群約占12%。

在232例中，包含38例本土個案及194例境外移入。張上淳說，境外移入個案一開始從亞洲開始，台灣也接續出現一些零星本土個案，之後又是歐美的移入。單從移入的國家別來看，以美國境外移入最多，占21%、英國也不少，占了16%，其次是法國、土耳其和西班牙。

在年齡分布上，張上淳表示，小於10歲的個案有2人，案例數最多的是20到29歲，有84人。這樣年齡分布看似跟國外研究報告認為老年人容易染病不太一樣，但台灣的狀況是年輕人有比較多自主旅遊、國外留學經驗，暴露病毒的風險較高，造成年輕人比較多，不能與其他國家有大量社區傳播的狀況相提並論。

張上淳表示，這235例中，輕症患者占73%，有輕度肺炎共48例（2成），嚴重肺炎、急性呼吸窘迫共14人（6%），另有11例為無症狀者。

台灣確診者目前還有205人住院中。張上淳表示，有這麼多人住院的原因，是因為病人發病到第一次檢體採檢陰性，需要花很長的時間，中位數要19.5天，得要這麼多天才能讓呼吸道的病毒陰轉。

張上淳說，目前台灣是必須三採陰性才能解除隔離，中位數就拉長到24天，甚至有些病人得要40、50天才能三套陰轉。但在這麼長的等候期中，病人的狀況都非常良好，有些人也沒有症狀。

張上淳也說，目前重症病人中，還有7人在加護病房使用呼吸器治療，最近也看到比較多個案在住院以後情況惡化，使用加護病房呼吸器。但先前曾有1例個案狀況嚴重，甚至用到葉克膜，但也都順利脫離，且病毒陰轉，已經離開加護病房。

張上淳近日因兒子出國、在網路上情緒發言惹議，已多日沒有出席記者會，今天重新登場，獲得許多直播網友留言鼓勵。

相關新聞

【曙光乍現】武漢肺炎新藥「瑞德西韋」 幕後推手是台灣女科學家