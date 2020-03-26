大苑子獨家開賣！在欉紅愛文芒果冰沙，全台搶鮮No.1！

芒果粉絲暴動啦！今夏千萬別錯過大苑子這一杯季節限定在欉紅「愛文芒果冰沙」！全台只在大苑子獨家開賣！3月28日領先全台、限店、限量搶先上市，就是要讓大家一嘗傳說中稀有又珍貴的在欉紅愛文芒果！這款冰沙不論芒果香氣、芒果口感，絕對好評第一，口感第一！只要一口，就能讓人直衝天堂，瞬間消暑，徜徉在芒果濃濃滿滿的世界裡！沒喝過，千萬別說自己是芒果控啊！

在欉紅的鮮，只有大苑子有這味！

取自屏東枋寮、枋山，在欉紅芒果為完完全全在芒果樹上熟成至一定程度後，才摘採下來的新鮮芒果。其獨特之處在於，香氣、甜度、口感均遠大於提早採收，再進行人工催熟的芒果。

不過在欉紅芒果的珍貴之處可不僅僅如此！若想一嘗這樣皮紅、肉黃、纖維質少的在欉紅新鮮愛文，對果農來說，可謂耗時費工。因為每顆愛文芒果熟成時間不一定相同，也因此果農必須在每日巡視果園時，逐一確認芒果紅透的果色已穿透袋子清晰可見，才會將在欉紅芒果摘採下來，有時果園巡一輪，可能都不一定有收穫！這可比平時一整批採收尚未熟成的芒果整整多費了三倍工！

外銷日本等級，高規格管理甜度讚！

對大苑子來說，所採用的在欉紅愛文芒果皆為外銷日本等級！除了相當重視用藥安全，避免各式病蟲害，包括炭疽病、芒果薊馬等，也必須同時盡可能維持果物外觀及色澤的完美，這可謂一場兼顧味覺、視覺，以及飲食安全的全方位保衛戰。

在這樣競爭激烈的時代，對於和大苑子合作的果農來說，以外銷日本為目標種植愛文芒果，已經是果農們一致，且必定會盡全力達成的目標了

！親自走訪芒果產地，就會知道每一位在地果農皆戰戰兢兢得照顧著園區裡的每一顆愛文芒果，剪枝期間，也一定確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，確保每顆芒果都能獲得充足的營養和日照！另外針對甜度，比起外銷日本要求的12度甜度要求，大苑子更甚至要求每顆愛文至少都需在14度以上！

滿滿新鮮芒果丁，唯有喝過才能滿足！

今年搶先全台上市的大杯愛文芒果冰沙，不僅僅是搶先同業推出今年最早的愛文芒果冰沙，大苑子所採用的在欉紅愛文芒果，更是領先業界，期望讓香氣最濃郁、口味最實在的自然熟、天然鮮愛文芒果，在製成芒果冰沙，並且搭配誠意十足、滿滿的新鮮芒果丁後，能真正滿足喜愛芒果的粉絲，甚至滿足許多經常喝不夠的朋友。

而這樣的福利，也只有長期和果農合作、契作的大苑子，才可以搶先在芒果產季盛產以前，從台灣最南端的屏東果農那裡拿到最真材實料的新鮮愛文芒果，打成冰沙，送到大家手上！不僅如此，也只有經過嚴格篩選、漫長等待而來的在欉紅芒果，才可以真正讓愛文芒果冰沙的香氣和味道達到極致的美好！這一味，也只有親自品嘗才能真正了解。

＊3/28在欉紅愛文芒果冰沙全台限店上市：