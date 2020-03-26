點名錢櫃、好樂迪不配合政府防疫　新北市長侯友宜怒嗆：「我來幫你管制」　派駐警力在門口盤查

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）為了因應未來恐發生大規模社區感染，新北市長侯友宜指示展開全民防衛動員準備，並率領由警、消、衛生局等單位組成的「聯合查察關懷小組」前往KTV等人潮聚集場所臨檢稽查，並呼籲業者配合政府防疫措施。

侯市長指出，雖然目前新冠肺炎新增病例大部份是境外移入，本土還在可管控的範圍，但必須做最壞打算，最好的準備，以因應大規模社區感染。

他提到，新北市居家檢疫的人數目前是全國最高，共有12,113人，市府成立居家檢疫關懷中心，提供防疫旅館、安心住宿旅館，就是希望讓居家檢疫者得到適時的關懷，讓他們不要趴趴走，安心度過14天。

侯也指示民政局密切注意道教、佛教等各宗教的重大節日，尤其復活節將屆，事先宣導儘量取消活動，避免群聚感染。

針對日前前往KTV等人潮聚集場所進行臨檢稽查，有店家被新北市警局點名不配合政府防疫措施。引述風傳媒報導，這些店家包含錢櫃板橋店、好樂迪的三重重陽、正義和蘆州、汐止等分店，以及新莊的首部曲、星光大道及永和錢櫃、星光大道。

TVBS報導，侯友宜表示，業者若不配合管控人潮「我來幫你管制」；不僅派駐警力在錢櫃、好樂迪等KTV門口查驗身分，並由衛生局等單位加強防疫及公安稽查，只要違反規定就處罰業者。

他也呼籲業者配合政府防疫，否則若出現確診案，「生意也不用做了」。