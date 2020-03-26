美軍驅逐艦25日航經台海 國防部證實

武漢肺炎延燒全球，但中國仍不時以機艦擾台，繼昨天美軍一架EP-3E電偵機在台灣西南海域飛行後，國防部今天公布，美軍一作戰艦昨天由南向北航經台灣海峽；此作戰艦為驅逐艦麥康貝爾號（USS McCampbell，DDG-85）。

國防部今天上午發布新聞稿指出，美軍一艘作戰艦昨天自台灣西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。國防部表示，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域機艦相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

除此之外，美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）官方粉絲團，今天凌晨也主動發布貼文表示，麥康貝爾號（USS McCampbell，DDG-85）昨天航經台灣海峽時，一名水手則以望遠鏡觀看周邊狀況，同時也公布演訓畫面。

無獨有偶，根據專門追蹤飛機動向的推特Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」顯示，昨天一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在台灣西南海域、南中國海附近飛行；根據軌跡圖顯示，這架電偵機一度在高雄外海附近繞行多次。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，但中國仍不時派遣共軍機、艦執行遠海長訓擾台，除了3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ）外，2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。

而美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機在2月12日同時現蹤台灣西部及東部；另外，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦16日則航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。