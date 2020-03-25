中國解封武漢在即 外媒憂隱性感染者恐爆新一波疫情高潮

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著中國政府逐漸「解封」各大城市，作為新型冠狀病毒肺炎重災區的湖北省武漢市確定將於4月8日起解除封鎖。而在中國當局不將「無症狀感染者」列入確診名單的同時，外媒分析指出，「解封」武漢可能會讓中國內部爆發新一輪感染潮。

英國廣播公司（BBC）報導，中國國家衛健委3月6日發佈第六版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》中，將無症狀武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）感染者定義為「無臨床症狀，例如發熱、咳嗽及喉嚨痛等呼吸道症狀，或血清lgM抗體檢測陽性者」，並將無症狀患者排除於確診病例外且不對外公佈。

若無症狀患者出現臨床呼吸道症狀，則將其訂正為確診病例。

《BBC》引述世界頂尖學術期刊《自然（Nature）》3月20日文章指出，越來越多感染者沒有與確診患者有密切接觸歷史，更沒有到過疫區，顯示有部分隱性感染者在逃過體溫檢測等篩檢方式後，將病情帶出當地，而這樣一個隱性的病例庫，讓許多人感到相當憂心。

文章指出，根據統計，6成以上武漢肺炎感染者都是輕症或無症狀者。而自疫情爆發以來，截止今（25）日下午2點止，全球確診人數已達42萬多例。

美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）表示，確實掌握無症狀及輕症患者的數量比例，在了解這種特殊流行病的起因是至關重要的。

廣東省疾控中心一項研究指出，武漢肺炎感染者在發病初期就能檢測到高病毒量，而無症狀感染者所釋放的病毒量，與出現症狀者差不多。

這間接證實了科學家的猜測：武漢肺炎感染者在初期，不管是否出現症狀，都擁有高度傳染力。

此外，一項針對中國700多名受感染兒童的研究結果指出，高達5成6的兒童僅顯現出輕微甚至無症狀的情況。

武漢市衛健委對此則表示，雖然無症狀感染者也有傳播病毒風險，但根據WHO資訊顯示，武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）主要是由已出現症狀的患者傳播的。無症狀患者並非主要傳播來源。

該《自然》文章作者則擔心，低估隱性感染者將可能引發新一波疫情爆發。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在3月12日的新聞發佈會上表示，隨著中國國內疫情逐漸趨緩，境外移入病例大增，尤其很多現在的輸入個案屬於無症狀感染者，需加強管控。除了針對入境者進行14天隔離外，還需對其進行核酸檢測。