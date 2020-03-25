台灣副總統陳建仁：武漢肺炎快篩試劑　有望3個月內量產

中研院開發出可15分鐘驗出結果的武漢肺炎快篩試劑，但尚未量產，副總統陳建仁說，快篩工具3個月內有望量產，抗病毒藥物目前在臨床實驗階段，估計最快半年內可問世。

中央研究院日前公布武漢肺炎快篩試劑研發成果，國家衛生研究院預估4月下旬也有試測雛型，都是從鼻腔咽喉採驗15至20分鐘便知結果，但量產上市的時間還無法確認。

陳建仁接受中央社專訪時表示，如果武漢肺炎未來沒辦法消失，慢慢流感化，病毒將會持續存在，快篩工具、抗病毒藥物跟疫苗就很重要。總統蔡英文指示他和行政院副院長陳其邁、政務委員吳政忠組成團隊，整合經濟部、中研院、國衛院等相關研究團隊，協助加速研發。

他說，非常感謝中研院和國衛院不斷進行相關研發，沒有向政府多要一毛錢，以現有預算推動快篩、抗病毒藥物跟疫苗研發；目前最需要整合的部分，就是當研發有好的成果，像是中研院研發出的快篩工具，需要由政府平台協助快速商業化量產。

陳建仁指出，商業化有兩個重要步驟，第一是衛福部食藥署要給許可證，第二是由廠商大量生產，除了與國內廠商結合之外，也需要與國外廠商結合，因為快篩試劑和疫苗未來可能需要臨床實驗，但台灣病例不多，較無法驗證快篩工具，需要更多國際合作。

他說，台美已簽訂合作協議，內容包括診斷試劑、抗病毒藥物、疫苗、防疫科技、學者交流等；除了美國，歐盟也對中研院的快篩工具很感興趣，駐台官員也有跟中研院接觸。

期程方面，陳建仁說，快篩工具在3個月內有量產的可能性。雖然台灣已可快速診斷，但希望能超前部署，萬一武漢肺炎進入社區傳播階段，在醫師開業的診所端就需要快篩工具。

臨床藥物上，陳建仁表示，他期待的抗病毒藥物，是快篩結果出來後，就可以馬上使用的藥，像是流感快篩出爐後，醫師就會開出克流感藥物；目前武漢肺炎抗病毒藥物進入臨床實驗階段，他個人估計半年內可以問世。

至於疫苗，陳建仁指出，現在還在動物實驗階段，可能要一年或一年半才會完成。