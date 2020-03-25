抗疫解憂 飯BAR Station最低65折

病毒不分國界，疫情席捲全球！此時此刻最需要熱呼呼的美食來療癒身心靈，飯Station微風信義店推出2020最狂抗疫優惠，3/25起不分平假日至5/1，凡訂位不限人數、不限消費金額，出示解憂「抗疫萬靈單」，單點、桌席通通65折，徵招你飢餓的胃！

抗憂美食吃起來‧飯BAR Station補你好元氣

就算世界再怎麼紛擾，她也是最好的時代。充滿智慧、光明，不要去互相懷疑，擁有希望的我們就擁有一切！來趟飯BAR Station微風信義店吧，用美食刺激愉快激素的分泌，平撫你焦躁憂鬱的心情，微風信義限定<紅暈天篷滾鳥蛋>特選台灣寶島黑豚，肥瘦分布均勻的三層五花肉，手工切出3公分厚、6公分寬，輕咬一口油花在口中四溢噴發，搭配口感醇厚的鳥蛋，更是另一番絕妙滋味！不過整道菜的靈魂可是那鹹中帶甜、色澤紅暈的特調滷汁，加入了降健康滿分的「紅麴」，使人恣意品嚐美饌無負擔！還是覺得憂鬱嗎？根據科學報導指出雞肉含硒，可提升血清素濃度，帶殼海鮮含有豐富的鋅，你熟悉的飯BAR好滋味─<花雕遇到雞>和鮮香滿分的<補精氣蛤蠣湯>都能幫你提振情緒，或是來點趣味十足的<鞦韆晾肉架>，搭配飯BAR特製蒜蓉醬裡的大蒜一起食用，使人不易疲倦，紓解你的焦慮與憂愁！

呼喚飢餓的胃‧出示萬靈單享專屬折扣

大吃一頓必選飯BAR Station微風信義店不用花大錢，3/25起至5/1止，不限平假日，不限用餐人數，凡「訂位」出示<抗疫萬靈單>(如右圖)，單點、桌席內用享65折優惠！醫護人員出示證件每桌再享BAR位甜點乙份，飯BAR邀您盡情享受食髦中菜，讓美食撫慰你疲憊的身軀，迎接美好續航！