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美國哈佛大學校長夫婦確診武漢肺炎　疫情考驗勇氣、創意跟智慧

接下來他們會在家隔離休息以待康復

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/25 17:16
哈佛大學校長確診新冠肺炎（圖擷取自影片）

哈佛大學校長確診新冠肺炎（圖擷取自影片）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）哈佛大學校長貝考及妻子雙雙確診新冠肺炎。

《哈佛克里姆森報》報導，貝考（Lawrence S. Bacow）24日寫給哈佛師生的email中提及，他與妻子（Adele F. Bacow）首次在上周日(22日)出現症狀，像是咳嗽、發燒、發冷及肌肉痠痛，並已於周二確診新冠肺炎。

貝考表示，他們並不知道傳染途徑為何，因為自14日起，他們就在家上班並鮮少對外接觸；確診之後，貝考說接下來2週他們會在家隔離休息以待康復。

貝考先前拍攝影片對全體師生喊話，希望大家一起抑制病毒擴散，這段期間更要多體諒彼此。他說，「新冠肺炎考驗的不只是危機時代，我們避免病毒傳染的能力，還包括我們每一個人內心中的善良。」

貝考更向師生提及，這世界需要你們的勇氣、創意跟智慧打擊病毒，希望大家聽從專家的建議並多保重。延伸閱讀：有洋蔥！美國哈佛大學校長親上火線　喚起人類良善齊抗武漢肺炎

截至14日，哈佛已有18名師生中標，該校自上週春季課程開始後已進行線上教學，並呼籲學生不要返回學校，大學部也被要求從宿舍撤離，部分老師也在家上班。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診病例達55,225例，死亡人數802。確診數為世界第三，位居中國81,637，義大利69,176之後。
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新冠肺炎
武漢病毒
確診

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