富邦產險全面提升投保、理賠、繳費線上服務

因應新冠肺炎影響，台灣防疫層級持續提升， 許多民眾也減少外出機會，避免接觸外界可能感染源， 改以線上交易取代過去的臨櫃辦理。 富邦產險全面提升線上服務功能，提供官網投保試算、線上繳費、 保單查詢及快捷理賠服務， 讓民眾即使在家一樣可以為自己與家人規劃安全防護，安心防疫。

富邦產險官網提供汽機車險、旅平險、住宅火險、 傷害險及多種生活型態保險商品，滿足一家大小的生活需求， 例如專屬電動機車族群「e騎綠動」投保專區， 讓車主依照自身需求優化保險規劃；呵護毛小孩的「 毛起來愛寵物險」，不限品種、不需體檢，提供醫療費用、 侵權責任、協尋廣告與意外喪葬費用等四大保障，保費每日只需3元 起。

富邦產險也發現近期民眾因疫情因素降低室內活動意願， 偏好戶外登山、健行等親近大自然的活動，「登山綜合保險」 承保項目除提供意外傷害及特定事故所致死亡、失能及醫療費用， 因發生登山事故所需的搜尋、醫療轉送及遺體運送費用也涵括在內。 以特定活動保障金額100萬、登山醫療保險(實支實付型)10萬 元為例，一日保費僅82元。

此外，富邦產險官網會員專區整合多項保單服務， 包含車險及個人險的保單查詢、批改保單資訊、 電子強制證下載及補發電子保單等。 若是有未繳保單又不想外出繳費時，也可利用「代繳查詢」功能， 以信用卡或金融帳戶轉帳繳費，或是利用Pi錢包、QRcode掃 碼完成繳費，讓保戶不需出門，線上就可以搞定保單大小事。

富邦產險對於必須住院或居家自主隔離的保戶， 亦提供零接觸的理賠服務管道，保戶可選擇24小時免費服務專線及 專屬理賠信箱，透過電話、郵件、傳真或富邦產險行動APP申請理 賠，由專人進行後續接洽服務。

防疫非常時期，富邦產險除提升線上服務功能， 更加強各服務據點的消毒清潔，讓所有保戶安心諮詢、 放心享有保險保障，如有任何需求可洽24小時不打烊客服專線08 00-009-888，各項官網線上服務一覽表https:// fbi.pse.is/online_service。