新北中央協力推行休閒農業紓困方案 輔導業者共度難關

因應新冠肺炎疫情升溫，衝擊國內休閒農業， 新北市政府農業局前已超前部署建請農委會給予休閒農場業者、農( 漁)產品直銷中心、及青農(漁)民紓困或補助措施， 目前農委會已發佈多項休閒農產業紓困與振興方案， 新北市農業局報乎你知！

本次發佈之「休閒農場場域改善及服務創新獎勵計畫」， 每場最高獎勵上限50萬元，包含

休閒農場內軟硬體改善， 讓業者可對場內合法休閒農業設施及相關附屬設備進行整理修繕、 汰舊換新，並優化場內現有網路設備或網站等。 針對疫情造成農場遊客數減少， 計畫內亦獎勵休閒農場雇用之人力費用，每名人員每月補助可達1. 5萬元，獎勵月數最長6個月。 此外為鼓勵業者開發創新農業體驗活動及優質伴手禮， 透過聯合工作坊與專家業師陪伴輔導，完成體驗商品與伴手禮設計， 各計100名，每項最高可獲獎勵金15萬元， 另有提供營運困難之休閒農場政策性農業專案貸款利息補貼。 俟疫情趨緩後，後續亦規劃價值新臺幣250元之農業體驗抵用券， 國內外遊客不分時段皆可至獎勵補助場域消費， 包含取得許可之休閒農場、休閒農業區、農漁會農特產品展售中心、 農業主題特色旅遊業者及田媽媽班等，抵用門票、 各項農遊體驗活動、農特產品或伴手禮，振興休閒農產業經濟。

為使業者迅速了解新提出的獎勵計畫內容， 新北市農業局於第一時間致電各家合法休閒農場業主詳細說明方案， 並針對各場情形進行分析，給予業主計畫申請之建議， 農業局辦公室亦設置專人聯繫窗口針對休閒農場適性輔導， 降低休閒農場可能遭遇之衝擊，已有業者至現場詢問相關申請流程， 歡迎業者來電或至現場詢洽， 另外農業局特別針對本次計畫推出懶人包說明， 協助將獎勵信息傳達給更多人知道。

農業局長李玟表示，休閒農業是新北市非常重要的產業， 目前新北市合法休閒農場已有12處，每處都各有特色， 農業局一定會跟新北休閒農業站在一起， 全力輔導各家休閒農場度過疫情難關，再造新北休閒農業新願景。