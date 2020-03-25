竹圍高中橄欖球隊熱血紀錄片 府中15首映

�照片由新北市政府文化局提供
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府中15配合三月「競技大觀」主題影展，於3月18日舉辦《跌倒站立_橄欖球教會我的事》首映會，邀請中華民國橄欖球協會理事長黃漢滄、秘書長白維文，以及導演黃建誠、紀錄片主角「本市竹圍高中橄欖球隊」蒞臨府中15與觀眾分享創作歷程。本片紀錄竹圍高中橄欖球隊2019年為全國橄欖球錦標賽所做的艱辛訓練，更貼身拍攝總決賽精采過程，熱血萬分。
中華民國橄欖球協會理事長黃漢滄表示，橄欖球雖然給人野蠻衝撞的印象，實際上是非常強調紀律、團結、尊重的運動。導演黃建誠和大家分享，拍攝本片主要是希望將同學們努力不懈的精神與態度傳遞給大家，「就像橄欖球運動強調的：跌倒之後要再站起來去支援你的隊友」，比賽的輸贏從來就不是重點。
而本片主角竹圍高中橄欖球隊教練李建霖則表示，很感謝新北市政府長期對橄欖球運動的支持，這支球隊才有機會成長茁壯，能在府中15放映球隊紀錄片，更是別具意義。透過大銀幕觀賞緊張刺激的比賽，也讓特映會現場熱血沸騰。橄欖球隊的同學們說，彷彿再次站上球場，感受到滿腔熱忱。本片入圍金穗獎學生作品類最佳紀錄片獎，3月24日、3月26日也將在金穗獎影展光點華山電影館放映。
府中15三月策劃「競技大觀」主題影展，選映多部精采的運動電影及臺灣運動員紀錄片。從足球、風帆、拔河，到今日放映的橄欖球，希望透過臺灣導演們在地而多元的視角，推廣各項在國內相對小眾的運動，也讓在不同競技場上發光發熱、堅持夢想的運動員們被大家看見。
針對防疫升級一級開設，新北市政府文化局表示，府中15將加強防疫但不休館，所有公共區域皆已加強消毒工作，並保持空氣流通，觀影民眾須配戴口罩，入場前須測量額溫及進行手部消毒，每場次觀影人數也調整為60人，並採分隔入座，維護民眾健康安全。館方指出，如有咳嗽、發燒等不適症狀的民眾，建議先行前往鄰近的診所就醫。