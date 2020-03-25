醫用口罩若要重複用 食藥署：千萬別用酒精消毒 但可用電鍋乾熱

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情蔓延，為了防疫，民眾總在為口罩不夠而傷腦筋，食藥署今（25）日表示，醫用口罩若要重複使用，建議可用電鍋無水加熱（乾熱）方式殺菌，消毒3至5次後仍應更換。

日前中山醫學大學職安系賴全裕教授曾表示，大家對外科口罩缺貨感到慌張，到底口罩能不能經過消毒方式重複使用？主要決定於消毒方式對口罩的過濾力是否產生過度的影響。

根據文獻發現，65度高溫處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性，因此民眾若想重複使用口罩，透過電鍋乾蒸（不加水直接按下煮飯開關，不是保溫）3-4分鐘後，口罩表面溫度確實可達65度，但經過乾蒸消毒5次後，口罩的過濾力約遞減7.5%。

對此，食藥署透過實驗證實，用電鍋乾熱方式消毒3至5次的醫用口罩，其細菌過濾效率（BFE）與加熱前相比幾無差異，皆維持在99%以上；次微米粒子防護效率（PFE）與加熱前相比，下降百分率1.3%至14.2%，防護效率隨加熱次數遞減。

食藥署呼籲醫用口罩仍應以一次性使用為原則，且出入高風險場所，應配戴醫用口罩，並依中央流行疫情指揮中心宣導方式每天更換，若破損或弄髒，應立即更換。

如果民眾出入戶外或低風險場所使用的醫用口罩，在無破損或髒汙前提下，要增加使用次數，建議可以用電鍋無水加熱（乾熱）方式進行殺菌，但在消毒3至5次後仍要更換。

至於訪間流傳，以酒精消毒口罩也有殺死病毒的效果，食藥署則提醒，醫用口罩內襯的過濾材質多為經靜電處理不織布，用噴灑酒精或其他濕式消毒方式都會降低過濾效能。