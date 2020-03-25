日本「怪叔叔」志村健確診武漢肺炎　電影、電視劇開拍受影響

志村健成為日本首位確診新冠肺炎的藝人（圖取自facebook.com/kenshimura.global） 志村健成為日本首位確診新冠肺炎的藝人（圖取自facebook.com/kenshimura.global）

(台灣英文新聞/生活組 綜合外媒報導)日本搞笑天王志村健近日確診新冠肺炎，目前住院觀察中。

高齡70歲的日本「怪叔叔」志村健本名志村康德，早期以搞笑節目《八點全員集合》（8時だョ!全員集合）、《志村大爆笑》（志村けんのだいじょうぶだぁ）走紅，更以「怪叔叔」一角帶給大家無數快樂時光，現傳出確診新冠肺炎，為日本演藝圈首例。

綜合媒體報導，《東京體育報》稱志村健今年曾切除胃部息肉，可能因為術後免疫力不佳，又沒有戒掉菸酒，最近傳出發燒、身體不適，更因為肺炎在東京住院，並接受新冠病毒篩檢。

志村健所屬經紀公司聲明，他是在本月17日出現倦怠症狀，19日開始發燒、呼吸困難，20日求醫後被診斷為肺炎住院，23日確診新冠肺炎。

日本媒體「體育報知」報導，2019冠狀病毒疾病疫情在全球迅速蔓延，日本足球協會會長、62歲的田嶋幸三本月17日確診，志村成為日本演藝圈第一個確診病例。

報導說，今年對志村是極具挑戰性的一年。大導演山田洋次新作「電影之神」預定由志村與男星菅田將暉兩人挑大樑，這是志村首度主演電影，原定不久後開拍，12月上映，如今計畫生變。

原本志村將在30日播放的日本放送協會（NHK）晨間連續劇「加油曲」（暫譯）中演出，這是他首度演出NHK晨間連續劇，但現在可能受健康因素影響。志村目前主持2部電視台的常態節目，收錄日程也必須調整。