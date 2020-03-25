清寒不礙繁星璀璨 新住民子女考取第一志願

近日大學繁星計畫及個人申請陸續放榜，其中臺中市長億高中直升努力六年的三傑-臺大日本語文學系丁佳欣、清大教育與學習科技學系林季融、政大日本語文學系林芷帆傑出表現，值得讚賞。

三位同學表現中最為人稱許的丁佳欣同學，憑藉著過人的毅力與積極的學習態度，考上心中第一志願臺灣大學日本語文學系。佳欣家中父親是唯一經濟支柱，父親憑靠著市場打零工養家糊口，母親為印尼新住民，長年負責照顧有極重度肢體障礙與智能障礙的么女。

因此，佳欣在六年長億學習生活中，在課後分攤照顧臥床的妹妹之餘還要兼顧學業，十足辛苦。

但從未補習的她，靠著專心聽講與過人的積極學習態度，領取各項獎助學金，實現自己的夢想。

去年更接受本校家長會贊助到日本宮崎進行國際教育參訪，更啟發她的日文學習動機，其成熟穩重態度值得社會各界善心人士栽培與贊助。

這次能有好的表現她個人表示，除歸功於學校師長辛勞指導與栽培外，學校提供了優質的學習環境與工讀機會、以及家長會頒發的各項獎助學金，讓她無後顧之憂全力衝刺。

另外，她也分享個人學習讀書的小技巧，她利用坊間一種寫完會消失淡化字跡的原子筆，重複練習，讓自己在英文單字背誦與各科學習上幫助不少。

她以個人二句座右銘鼓勵學弟妹們：「愈努力愈幸運」、「就算失落也不要放棄」。（新聞轉載自新住民全球新聞網）