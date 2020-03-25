新二代展配音天賦 結合設計專長出版語音繪本

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）獲得移民署「新住民及其子女築夢計畫」的新二代黃曉妘，是台中市唯二的獲獎人。她結合設計專長與配音興趣，創作雙語繪本，希望能鼓勵更多的新二代，無所畏懼的長大。

「我是一隻貓！是一隻會說越南話的貓！」錄音室傳來輕柔俏皮的聲音，新二代黃曉妘正為她的作品配上她廣域多變的聲音，為記錄曉妘築夢的過程，移民署臺中市第二服務站及築夢攝影團隊前往國立勤益科技大學為她留住珍貴的一刻，見證新二代結合設計專長與配音興趣，創作出雙語繪本，並期望能鼓勵更多的新二代無懼無畏的成長。

新二代黃曉妘是臺中市唯二的獲獎人，目前就讀國立勤益科技大學文化創意事業系，她在107年高中畢業時，參加了移民署舉辦的「新住民子女多元文化創意體驗營」，結識了許多新二代朋友，因為這個契機，讓她對媽媽的故鄉越南，有了新的認同與想法，更因此讓她自覺有肩負起將越南文化融入臺灣的使命。

並且要讓社會大眾對越南有更深一層的認識，於是她鼓起勇氣報名了築夢計畫並通過了激烈的競爭脫穎而出，讓她得以藉此機會將設計專長與配音興趣結合，創作出一套國/越雙語配音的繪本。

臺中市第二服務站主任張金順期勉她在築夢的過程，一定要堅持到底，不輕言放棄，一點一滴的累積，期待她早日完成繪本，為臺灣注入新的思維與活力。