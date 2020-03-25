收容所成防疫破口？移民署澄清：嚴格執行防疫措施

有關鏡週刊報載移民署北區事務大隊宜蘭收容所受收容人發燒37.9度被嫌不夠燙，收容管理不當ㄧ案，經查該受收容人係於2月25日入所，收容期間曾稱身體不適，所方於3月12日及24日2度安排就醫，但期間並無發燒情形，移民署澄清，絕無報導所稱不讓身體不適的受收容人就醫的謬情。

移民署進一步表示，宜蘭收容所目前收容人數為304人，均無人發燒，因應新冠肺炎防疫措施，收容所針對新收對象，均口詢瞭解工作史或接觸史，並測量體溫，確認身體無異常者，安排於觀察區隔離觀察14日，觀察期滿始安排至一般收容區收容，收容期間倘遇有受收容人體溫異常者，即派員戒護就醫，並依專業醫療指示處理。對於觀察區的受收容人，均定期提供口罩；對於一般收容區的受收容人，每日均早晚測量體溫，並依個案需求提供口罩。此外，收容所亦提供販售衛生用品(如衛生棉及內褲等)的自動販賣機，供受收容人投幣購買

移民署強調，為嚴防發生群聚感染，已制訂收容所防治新冠肺炎相關規範及應變計畫，採取嚴格的環境消毒、衛教宣導、體溫監測、人員分流及門禁管制等防疫措施；另與醫療院所合作提供定期蒞所醫療照護，倘有急症也會立即陪同就醫，務求保障受收容人權益。同時加強安撫穩定受收容人情緒，積極加速辦理遣送作業，使其安心度過收容期間並早日順利返國。