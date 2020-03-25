政院：武漢台人不取消註記 可搭指定航班回台

中國湖北省自今天起開放對外交通，武漢市4月8日將解除封城，行政院發言人Kolas今天說，中國疫情不透明，不會取消武漢台灣人的註記，但可採血友病童模式，搭指定航班回台。

前總統馬英九辦公室呼籲，政府若無法促成第3次武漢包機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）受訪時表示，昨天晚間行政院副院長陳其邁召開跨部會會議，討論武漢台人返台的相關事宜。

Kolas表示，行政院與中央流行疫情指揮中心態度一致，武漢台灣人返台的方式不變，因為中國疫情資訊不公開透明，在無法確認中國疫情的前提下，為保護所有台灣人的健康，不

取消武漢台人的身分註記，仍須搭乘包機，但可採日前血友病童模式回台，在登機前後做好檢疫與防護。

Kolas說，所謂的血友病童模式，就是像之前返台的血友病童母子，前往目前仍有飛往台灣航線的城市，自費搭乘既有航線的「指定航班」回台；指定航班將由台灣派人前往，在登機前進行檢疫，機上也要做好防護措施，同時也會通知其他旅客；回台後也須集中檢疫14天。

據了解，政府規劃武漢台人搭乘指定航班回台後，因已做好防疫措施，將可取消身分註記，不過，Kolas表示，指定航班細節與做法，由疫情指揮中心宣布。