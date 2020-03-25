疫情風波又起？ 中國返崗工人爆染漢他病毒3小時內身亡

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國去年12月中爆發武漢肺炎疫情，導致至今全球超過40萬人確診，將近2萬人死亡。中國近日傳出1名工人在搭乘「復工」巴士途中，出現高燒等症狀，送醫3小時後被宣佈死亡。檢驗後確診為漢他病毒，當地政府馬上將車上其他的32人就地隔離。

在中國政府「強行」降溫國內疫情後，逐步解除各省市封鎖。3月23日，山東一家水產公司租了一輛巴士前往雲南省臨滄市接工人返回山東復工，車上共有30名工人，2名司機及1名醫務人員。在途徑陝西省寧陝縣時，一名田姓男子出現發高燒等不適症狀，醫務人員隨即將其送醫。

田男在送醫後3小時後醫院即通報死亡。陝西省安康市疾控中心在檢驗後，證實田男是感染漢他病毒出血熱死亡。當地政府隨即將車上其他人就地隔離，進行檢查。

漢他病毒出血熱為感染漢他病毒引起，主要是帶有病毒的齧齒類動物傳染給人類。人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等。

漢他病毒感染若未經治療，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能轉變為急性腎衰竭，經治療後病況會獲得改善。