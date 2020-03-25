台北中山希爾頓逸林酒店「三心二逸」住房專案

台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan繼推出「逸字千金」一週年住房專案大受好評之外，面對疫情當頭、民眾轉而規劃國內旅遊，在即將到來的春假、端午連假期間，推出平假日都適用的「三心二逸住房專案」，以安心的客房獨立空調設計、暖心的希爾頓逸林迎賓巧克力餅乾，與開心累積希爾頓榮譽客會點數三個特點為主打，提供旅人安逸、恬逸的住房體驗，專案內含2客早餐，每晚只要$2999，即日起開放預訂至2020年6月30日，趕快規劃一趟台北的小旅行吧！

防疫當頭、人人有責，面對重大疫情，台北中山希爾頓逸林酒店與旅人一同抗疫。除了積極了解每位入住旅客旅遊史、進到酒店時量測體溫、要求酒精消毒雙手之外，更達到防疫旅館的規格：酒店106間皆為獨立空調，並擁有對外窗（或陽台）；客房內也採用木地板，更易清潔與消毒，讓每位入住旅客都能更放心。

因應即將到來的春假假期，台北中山希爾頓逸林酒店推出「三心二逸住房專案」，主打放安心、暖心又開心，「安心」就是每間客房皆採取獨立空調設計，客房也有對外窗/或陽台，旅人可以安心大口深呼吸；「暖心」則是深受旅人喜愛的希爾頓逸林酒店獨家溫熱巧克力迎賓餅乾，吃在嘴裡、暖在心裡；「開心」則是專案同享希爾頓榮譽客會會員禮遇，房晚、點數通通可累計，最高每晚可累積4730積分，積分可兌換全球希爾頓旗下酒店，最低5000積分即可兌換一晚住宿（如：巴里島Hilton Garden Inn），可為明年的出遊計畫提前準備！專案並包含2客早餐，每晚只要$2999元（含稅與服務費），只要三千元不到的價格就能入住，超適合正在規劃春假或端午連假國內旅遊的旅人！

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與南京東路口，鄰近捷運中山站、交通便利，鄰近南西商圈、條通商圈、百貨書店、影城、當代藝術館、台北光點、林森公園、寧夏夜市…等觀光景點，深受旅人喜愛，平假日皆適用的「三心二逸住房專案」即日起開放預訂入住至2020年6月30日的住房，每晚$2999，可雙人入住逸林客房一晚並包含2客早餐，專案每日限量5間，每人每日限訂2間房，不可連續入住超過7晚，僅接受電話預訂。