悅．市集自助餐廳週末美饌升級加量不加價

台北新板希爾頓酒店以結合世界各地美食為概念創造館內＂悅．市集自助餐廳＂，秉持著讓旅人在旅行途中能回味家的風味，嚴選各國食材烹煮異國美食，一次能品嚐全世界美味。即日起至4月30日期間，悅．市集自助餐廳週末價格不變，菜色全面升級並新增多款料理，包含現點現做片皮鴨、鮮蝦及鮭魚卵手捲及德國豬腳、美式燒烤豬肋排等，另每位成人用餐皆可獲得焗烤波士頓龍蝦半隻，只要1,080元起即可大快朵頤享口福。

現點現做現包片皮鴨隨你吃 來就送波士頓焗烤龍蝦半隻

片皮鴨於星級酒店中單點皆要價不斐，一隻鴨最多也只能片出30片左右的金黃酥皮，若吃不過癮想再加點不免傷了荷包，台北新板希爾頓酒店悅．市集自助餐廳讓您無須精打細算即可美夢成真。片皮鴨雖非單點菜色，但製作過程絲毫不偷工減料；先將多款香料塞進鴨肚中醃製一晚後，再烘烤45分鐘使表皮酥脆，油脂緊實的保存在鴨肉及鴨皮間，廚師現片時可看見鴨油淋漓，香味四溢，老饕吃法搭配餅皮、蔥段及甜麵醬更為解膩。現更針對海鮮控們獻上到店即可享有波士頓焗烤龍蝦半隻的感恩大回饋，不論您是持有ITF台北國際旅展票券、透過線上訂位或其他方式到店，只要以成人餐價消費(12歲以上)即可獲得。

台北新板希爾頓酒店位於五鐵共構板橋站旁３分鐘路程，致力豎立高水平的品質傳遞給世界旅人一致的服務氛圍。疫情警戒期間，測量每位進入酒店賓客體溫，服務人員全面配戴口罩，也在酒店所有出入口安裝酒精自動消毒機，全館公共設施及房間皆採用OP20中性抗菌清潔劑全面清潔消毒，以確保消費者及工作夥伴的健康。