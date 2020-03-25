大地酒店「放 心旅行」廣受好評， 2.0升級版優惠高達120%！

感謝國人踴躍支持台灣旅遊，大地酒店「放 心旅行」住房專案廣受好評，自4月1日起到5月31日加碼回饋推出「放 心旅行2.0」住房專案，4月1日起入住奇岩客房不僅可以直接房價折抵館內消費$9,288的超值享受，再加贈$2,300獨立湯屋招待券乙張，總回饋高達$11,588，並免收稅金與一成服務費，優惠立即升級高達120%，週末假日不加價，兒童節與清明節都適用，讓國人放心旅行、放鬆心情！

房價直接抵用館內消費，愛怎麼花就怎麼花！

去年甫獲得五星酒店認證的大地酒店，在2月初推出放心旅行住房專案，廣受國內旅客歡迎，總經理官振朝指出，放心旅行專案是房價立即抵用館內消費，而不是下次才能抵用，所以一推出，立即吸引國人預訂，有不少客人甚至在一個月內入住過兩次，並希望飯店此專案能再延長，為與國人一起度過這段期間，自4月1日起特別推出升級版的「放 心旅行2.0」住房專案，除房價可以全額折抵館內消費外，再開放使用酒水服務，同時加碼贈送價值$2,300獨立湯屋招待券乙張，總回饋高達$11,588，並免收稅金與一成收服務費。

大地酒店總經理官振朝進一步說明，因房價直接抵用館內消費，抵用金額高達$9,288，很多旅客精打細算後，分享給我們多種聰明的享受方式，例如:預計要招待親家入住，在奇岩一號中餐廳宴請親家小聚吃飯，原本住宿加用餐約要2萬多元，用這個住房專案，只要$9,288，還獲得免費湯屋招待券乙張，下次自己來，省了銀子又有面子，皆大歡喜！

愛分享的旅客入住後，兩人用不完，邀了三五好友一起用餐，好康不獨享，暖心與好友們分享!當然，還有特地來放鬆的旅客，用精緻美味料理來犒賞自己。

「放 心旅行2.0」住房專案，不出國一樣享受悠閒的高品質旅遊

大地酒店「放 心旅行2.0」住房專案，即日起推出，入住期間自4月1日起至5月31日止，升級加碼內容包含，入住奇岩客房乙晚$9,288，折抵金$9,288可於入住期間折抵全館餐廳「奇岩一號」、「月兒彎彎」、「喜歡廳」三間餐廳消費，推薦享用月兒彎彎A5和牛涮涮鍋、奇岩一號招牌菜、喜歡廳享受浪漫餐點等各式頂級食材與飲品，不限定使用餐期，早餐、午餐、下午茶、晚餐、客房餐飲、酒水飲料等都適用。

入住期間休閒設施可免費使用大眾風呂、健身房、活水區，再贈獨立湯屋平日招待券乙張，可使用到2020年09月30日；入住丹鳳套房$20,288元，同樣可抵用$20,288元與獲得獨立湯屋招待券乙張。

大地酒店「放 心旅行2.0」住房專案，即日起開放預訂，入住期間自4月1日至5月31日止(不適用於2020/5/8-2020/5/10)，每日限量5間，詳細優惠內容與訂房，請洽訂房專線(02)5551 8888。