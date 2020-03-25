歡慶iEAT會員突破40萬 好康三重送

4月壽星有福了！饗賓餐旅甫推出8個月的iEAT饗愛吃APP會員人數正式突破40萬大關，為感謝40萬會員們的熱情支持，特推出驚喜感恩回饋好康三重送，其中，饗饗和旭集更是首度為4月壽星聯手慶生！第一重：四大品牌價值2000元驚喜福袋，新舊會員人人有；第二重：壽星禮再加碼，4月壽星可享全品牌當月用餐95折優惠，包含第一次推出壽星優惠的饗饗、旭集兩大品牌；第三重，4月壽星加碼兌換日本人氣柴犬插畫SHIBANBAN限量好禮3選1。已是iEAT常客會員將於4月1日即刻享受會員專屬好康，尚未成為iEAT饗愛吃會員者，只要在3月底前下載iEAT APP並完成註冊，就能獲得並享受此次推出的三重優惠！

總經理陳毅航表示：「甫於去年8月6日推出的『iEAT』，是饗賓為消費者開啟美好餐飲體驗的任意門，推出8個月即突破40萬會員數大關，足以顯現消費者對饗賓全品牌的信賴與支持，未來將持續致力打造跨平台生態圈，以提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。」

為回饋感謝40萬會員們這8個月來的支持與肯定，饗賓特推出驚喜感恩三重送：

第一重：四大品牌總價值$2000驚喜優惠福袋

還沒成為新會員的你，趕快在3月底前下載iEAT APP並完成iEAT會員註冊，就可以獲得饗食天堂/果然匯/開飯川食堂/饗泰多四大品牌價值2000元限時優惠福袋。驚喜優惠福袋新舊會員一個也不漏的通通有，2020/04/01上午9:00直送入戶！

第二重：4月會員壽星，饗饗和旭集首度推出生日禮

饗饗和旭集首度聯手，六大品牌首度攜手同慶，壽星當月用餐享95折！饗食天堂/果然匯/饗饗/旭集/開飯川食堂/饗泰多，六大品牌生日95折優惠券乙張。

第三重：壽星加碼，日本人氣柴犬插畫SHIBANBAN限量好禮3選1

4月壽星來店用餐即可兌換SHIBANBAN限量好禮3選1：吊掛盥洗包/造型眼罩枕/三層行李袋，數量有限換完為止。

一旦下載註冊成為iEAT饗愛吃會員立即成為「星卡」會員，不僅生日當月消費愛吃點數2倍送，當月壽星還有專屬四大品牌95折優惠券、限時消費紅利加倍送；此外，只要年消費達3萬元，即升等為「金卡」會員，除以上優惠外並享有升等禮，目前已有近1千5百位金卡會員；當金卡會員年消費達10萬元且消費次數達6次，即升等為「黑卡」會員，除升等禮外，可獨家享有優先訂位專線、新品專屬體驗、新店搶先體驗等，不定期由專人聯絡相關權益的尊榮服務。「iEAT饗愛吃APP」除傳遞品牌與產品資訊，並具備全品牌線上即時訂位與紅利回饋功能，每100元可累積1點愛吃點數，愛吃點數可於APP內兌換各品牌優惠券。快加入「iEAT饗愛吃APP」，才能速速享受專屬優惠好康。