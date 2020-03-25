武漢第二批包機旅客25日解除隔離　檢疫者大喊：陳時中是鋼鐵人

更新時間：2020-03-25 14:45

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）搭乘第2批武漢包機的361名台人，在10日深夜、11日清晨返台後，被送往蘭陽、桃園與新北市檢疫所隔離，到今天已屆滿14天，這些旅客高喊回家真好，也謝謝陳時中部長和台灣醫療人員的照顧。

武漢第二批包機旅客10日深夜、11日清晨返台後，在完成檢疫程序後分送3處檢疫所隔離14天，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，300多名旅客25日凌晨陸續解除隔離。期間雖曾有2人出現發燒症狀，但經二次採檢均為陰性。

中央社報導，位於新北與桃園交界的兩處檢疫所，分別有百餘名及近百名檢疫者，工作人員從凌晨0時30分許開始擺設三角錐以分流進出車輛，同時規劃從清晨6時至7時30分，讓檢疫者分梯次搭乘遊覽車前往高鐵站和機場捷運站返家，並從5時20分起開放自行接送者進入。

警方也在周邊進行維安與管制交通，許多家屬清晨5時許就已開車前往檢疫所旁等候，等到解除隔離時間一到，待在房內的檢疫者陸續走出房間，先在簡易的檢哨站，由防疫人員再次進行體溫量測及酒精消毒等作業，隨後也各自坐上遊覽車或親友車輛離去。

而在蘭陽檢疫所的112人也從今天清晨6時起，分別搭乘遊覽車前往台北火車站或宜蘭火車站，或由家人開車接送陸續出關，各自返回家中。

為確保現場周邊交通秩序順暢，宜蘭警方一早即出動警力實施交通管制，協助指揮引導接送車輛並疏導周邊路口交通。

特地來接老婆的蔡先生表示，覺得政府這次專機的做法很好，老婆到檢疫所後也有天天視訊聯繫，感謝醫護人員無微不至的照顧，回家後只想在家裡好好相聚，因為夫妻已經兩個多月沒見面了。

在檢疫所待了14天的江女士表示，台灣的防疫工作真的做得很好，更盛讚衛服部長陳時中是新鋼鐵人，從專機返台後多次陪伴大家，給大家很多支持的力量，也很感謝政府及醫護人員給予很大的幫助，大家在檢疫所內都過得很好，現在終於回到了自己的家，自己覺得非常的激動。

蘭陽檢疫所一名13歲女童在離開前，寫了封信，描述14天來心情。「各位哥哥、姊姊、叔叔、阿姨：謝謝你們14天來無微不至的照顧，無論是幫忙送飯，或是收垃圾的工作人員，或是每天關心我們身體的醫護人員，你們辛苦了，請記得要好好休息！另外，感謝所有防疫指揮中心的員工、衛福部長陳時中，還有許多無名英雄，持續努力，台灣會打贏這場『戰疫』！」

檢疫所內的人員表示，會在接受隔離檢疫者全數離開後，針對房間、生活空間及周邊環境進行消毒，也希望這些設備永遠都不會再用到。

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，第2批武漢包機返台361人已於今日清晨解除隔離，其中140人由親友接送、221人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家；所有人返家後需落實自主健康管理14天。