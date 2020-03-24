解剖29武漢肺炎病例 陸專家：肺有病毒免疫受創

北京大學感染科醫師下午表示，新型冠狀病毒傳染性比SARS強很多，致病性比流感重、比SARS輕；從29個解剖案例看，肺臟病變與免疫系統受創嚴重，且肺部仍存有很多病毒。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「新冠肺炎疫情防控與醫療診治」記者會，北京大學第一醫院感染科主任醫師王貴強簡介解剖29個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病故者的結果時，作上述表示。

對於病毒的特性，他指出，新冠病毒排毒時間比SARS（嚴重急性呼吸道症候群）和流行性感冒更長，傳染性比SARS強很多，致病性比流感重、比SARS輕；對這一新的疾病，還需要積累經驗和資料觀察，才能逐漸認識病毒整體特點。

在治療上，他強調，病毒性疾病目前沒有特效藥，大部分都需要對症支持治療，只有少數的抗病毒藥用於病毒性疾病；病毒是一個非常小的、最小的一個微生物，需要在細胞內存在，必須有一個細胞養著它、才能生存，才能複製再感染其他的。

在患者的病理特徵上，王貴強表示，從目前解剖得出的資料看，疾病主要是傷害肺臟，可在肺裡面看到出血、血栓和壞死的組織；在小的支氣管裡看到很多分泌物堵塞小的氣道，直接影響體內的氧飽和度指數。「總體來看，在肺裡面的病變還是非常重的」。

他指出，另一個重要發現是透過電子顯微鏡檢查，發現很多病毒仍存在病亡患者的肺裡；這對臨床治療是非常重要的提醒，現在已開始透過霧化、吸痰等方式，積極通暢氣道。

王貴強說，還有一個受傷害嚴重的是抵抗病毒與細菌感染的免疫系統。在新冠病毒感染人群裡，免疫功能受到打擊「是原因？還是結果？目前還不清楚」，但至少這個現象是非常明確的，具體表現為脾臟縮小、淋巴結裡面的免疫活性細胞非常少。

他指出，淋巴細胞減少與病情進展、甚至死亡，有非常明確的相關性，也顯示免疫系統的損傷，可能是導致病人死亡的非常重要因素。所以，在臨床上對重症、危重症患者的診療方案裡，強調採用一些免疫增強劑提高免疫的辦法。