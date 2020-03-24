「防疫大作戰」移民署多語宣導鼓勵逾期外人自行到案

隨著武漢肺炎持續延燒，防疫工作一刻都不能鬆懈，移民署南區事務大隊雲林縣服務站今(日舉辦家庭教育暨法令宣導課程，除了向新住民介紹在臺居、停留法令、社會福利及健康保險等權益措施外，同時向新住民進行多國語言武漢肺炎防疫衛教，其中特別宣導移民署目前推動「擴大自行到案專案」，鼓勵滯臺的逾期外來人口自行到案。

病毒無國界，為落實新住民宣導防疫工作，移民署服務站準備「如何正確戴口罩」、照顧陪病5大原則」、「買菜也防疫」及「開學怎麼辦」等多國語言「防疫大作戰」宣導短片，讓參與課程新住民輕鬆了解如何防範武漢肺炎。另為配合防疫需要降低在台逾期居、停留外來人口，移民署推出「擴大自行到案」鼓勵逾期居、停留外來人士主動投案，並採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施。專案宣導期間為109年3月20日至3月31日，實施期間則為109年4月1日至6月30日為期計3個月。在專案期間投案者，除免予收容外同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾罰鍰新臺幣2000元，移民署也會協助投案者儘快返回母國。

雲林縣服務站主任黃文晸呼籲，防疫期間如民眾及新住民咳嗽要戴口罩、肥皂勤洗手少去醫院、傳統市場、人多的場所，如周遭有逾期居、停留的外及親友或朋友，請儘速在6月30日前自行到案，移民署將會協助他們辦妥相關手續，讓投案者安心回家。如需專案資訊可撥打移民署「0800024881」專線或勞動部「1995」專線洽詢。