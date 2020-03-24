疫情不敵南港老爺魅力 全新展覽「白日夢」、春季新菜相繼推出

處在疫情不穩定的時期，出遊雖不方便，但仍不能忽略需透透氣的心，這時旅行深度就格外重要了！在這春暖花開之際，南港老爺行旅將帶來第三期展覽「白日夢 Daydream」，讓旅人們在展覽中探索屬於自己的旅行記憶，同時Soft Kitchen也推出一系列的春季菜單，將以浪漫、創意之新風貌與旅人們相見，午間套餐價格為NT$500+10%元起。

本期展覽邀請到了兩位藝術家及一個創作團隊共同舉辦，分別為喜歡運用幽默感創作的李佩琪、作品風格多元化的張育嘉及擅長新舊融合藝術的地衣荒物，這次打造出的「白日夢 Daydream」不僅是個展覽，而是從旅人們創造出的想像空間出發。從一樓地衣荒物的〈絲敘，思緒〉作品開始，那些漂浮的寢具像似引領探索著不同思緒，被那布料纖維綑綁的場景，讓人沉浸到錯綜交織的夢境；接著透過李佩琪的〈夢境科學〉來逃離現實、忘記時間，此作品為一個機械馬達驅動的轉盤，轉盤上有著繽紛小物件，這些物件會因地心引力的影響而有所變化，不論是大人或小孩，都能藉著這詼諧有趣的動力裝置，更投入在這個作品中，最後張育嘉的〈夢境混音〉則讓你我的夢更為豐富，除了可以透過作品創造出屬於自己的音樂之外，混音的同時還有組合圖像呈現，使視覺與聽覺的刺激不斷交替轉換，構成旅人專屬的白日夢！展覽期間為2020年3月20日至9月20日。

在做著白日夢的同時，Soft Kitchen則以義法美食征服旅人的心，全新春季菜單中的「義式香料雞腿搭無花果醬汁」嚴選美國去骨雞腿，並用新鮮百里香、猶太鹽、現磨白胡椒粒等香料醃製一天，再以奶油將雞腿煎至酥脆，搭配上無花果泡君度橙酒製成之無花果醬汁，鮮嫩肉質中帶著微甜的口感，新穎又迷人；還有和牛愛好者絕不能錯過的「美國極黑和牛襯粉紅胡椒醬汁」，使用多樣香料醃製和牛翼板肉，並以55度低溫烹調後循環水煮50分鐘，最後用平底鍋煎過表面，外酥內嫩、富含肉汁，再佐上粉紅胡椒醬汁，唇齒留香；而CP值最高的「炭烤豬肋排」則選用台灣在地黑豬肋排，以80度低溫蒸3小時使豬肉慢慢熟成，再泡入主廚特製B.B.Q醬汁長達兩天，經典濃郁！

另外更有「伊比利豬梅花肉佐鴨肝雞汁」、「爐烤鮮石斑佐堅果青醬醬汁」、「長臂螯蝦搭蟹肉汁剝皮辣椒義大利麵」等主餐可選擇，不論是偏好肉類或海鮮，都能在Soft Kitchen展開你的義法饗宴，現在入住南港老爺行旅，再享有九折房客優惠。