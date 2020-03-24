共體時艱！台北萬豪酒店祭出史上最優惠「消費5,000送5,000」

史無前例超優惠！即日起至5/31至台北萬豪酒店六間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元之折抵券，該折抵券於台北萬豪酒店六間餐廳，以及酒店內高檔的Sky 19 SPA皆可使用。
新型冠狀病毒疫情當前，台北萬豪酒店防疫機制與優惠配套雙管齊下。全酒店啟動清潔消毒機制，並總計有26間私人包廂，讓賓客安心用餐，而為了讓賓客吃得安心、荷包也不會過度負擔，因此特別祭出少見的高規格優惠，與全民防疫同陣線、共體時艱度難關。詳情請洽台北萬豪酒店(02)8502-9999。
《台北萬豪酒店清潔消毒機制》
包括全酒店定點擺放感應式酒精消毒機供賓客使用，於酒店出入口裝設紅外線溫度測量儀及額溫測量處，為賓客、廠商及全體員工測量體溫。電梯、樓梯及全館場域、傢具皆以專業消毒藥劑執行定時消毒，所有餐廳及宴會廳廚房與備餐區、洗手間、空調系統定時啟動紫外線消毒殺菌燈。全體員工及廠商人員進出酒店皆配戴口罩並消毒手部。
台北萬豪酒店地址：台北市樂群二路199號
台北萬豪「消費5000送5000」活動說明
- 於台北萬豪酒店六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Mark’s Shabu、宴客樓中餐廳、Mark’s Teppanyaki、INGE’S Bar & Grill消費每滿5,000元(此筆消費不得使用任何其他優惠或信用卡折扣)即贈送價值5,000元之折抵券。
- 折抵券每張面額1,000元，限下次消費使用。消費每滿2,000元(未含服務費之價格)可使用一張折抵券。SPA單次療程限使用一張折抵券，餐廳單筆消費最高限使用三張折抵券。
- 折抵券使用日期：2020.03.09至2020.06.30。逾期無效、恕不展延。
- 折抵券限於台北萬豪酒店六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Mark's Shabu、宴客樓中餐廳、Mark's Teppanyaki午間、INGE'S Bar & Grill及SKY 19 SPA使用。住房、宴會廳、中城廣場、三節禮品品項、Mark's Teppanyaki晚間恕不適用。
- 使用此折抵券消費，則不適用滿額再贈折抵券之規則。
- 母親節檔期(2020.05.09至05.10)、美食活動恕不適用，依飯店公告為主。不得與其他優惠或信用卡優惠併用。
- 折抵券不保證用餐座位。請於消費前預訂並確認優惠限制。本飯店保留提供服務之權利。
- 折抵券恕不找零，亦不可兌換現金。
- 此活動恕不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家積點。
- 活動詳情請洽台北萬豪酒店(02)8502-9999。
- 台北萬豪酒店保留活動解釋權。