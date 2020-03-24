共體時艱！台北萬豪酒店祭出史上最優惠「消費5,000送5,000」

史無前例超優惠！即日起至5/31至台北萬豪酒店六間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元之折抵券，該折抵券於台北萬豪酒店六間餐廳，以及酒店內高檔的Sky 19 SPA皆可使用。

新型冠狀病毒疫情當前，台北萬豪酒店防疫機制與優惠配套雙管齊下。全酒店啟動清潔消毒機制，並總計有26間私人包廂，讓賓客安心用餐，而為了讓賓客吃得安心、荷包也不會過度負擔，因此特別祭出少見的高規格優惠，與全民防疫同陣線、共體時艱度難關。詳情請洽台北萬豪酒店(02)8502-9999。

《台北萬豪酒店清潔消毒機制》

包括全酒店定點擺放感應式酒精消毒機供賓客使用，於酒店出入口裝設紅外線溫度測量儀及額溫測量處，為賓客、廠商及全體員工測量體溫。電梯、樓梯及全館場域、傢具皆以專業消毒藥劑執行定時消毒，所有餐廳及宴會廳廚房與備餐區、洗手間、空調系統定時啟動紫外線消毒殺菌燈。全體員工及廠商人員進出酒店皆配戴口罩並消毒手部。

台北萬豪酒店地址：台北市樂群二路199號

台北萬豪「消費5000送5000」活動說明