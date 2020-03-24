全台4家桔子商旅「家人互換」專案 挺防疫

根據中央疫情指揮中心3/19起宣布除特殊需求申請獲准者，非本國籍一律禁止入境，本國籍入境須全面進行14天居家檢疫，使得入境居家檢疫人數每日至少有上萬人返台。桔子商旅在聽到大家的心聲，亦加入挺疫工作，推出「家人互換」專案，除了落實勤洗手、戴口罩、每日自主測量體溫、加強環境消毒，電梯每小時以酒精拭…等防疫動作，更鼓勵返台的居家檢疫者回家自主隔離，讓健康的家人以安心價錢NT$1,000起入住「桔子商旅」，趁機感受一下星級旅館的住宿體驗。詳情請洽：(02)2719-2199或上網查詢：http://www.orangehotels.com.tw/news/ins.php?index_id=206。

桔子商旅一直以「提供旅人安心、如家般住宿品質」為服務目標，防疫情間更希望能一起守護旅人們最珍惜的「家人們」，即日起推出「家人互」住房專專，凡入住全台4家桔子商旅（台北開封店、台北館前店、台北林森店、台中公園店），連續入住14天每房每日NT$1,000，未住滿14天，每房每日NT$1,299（以上每房限入皆限住2人），桔子商旅陪您「疫」起共體時艱，安定你我的心。

桔子商旅皆位於捷運、高鐵或火車站，步行約10分鐘皆可抵達，豐富的生活機能及交通便捷之優點，讓居家自主隔離的您能更安心更放心，眷屬家人也能住的舒適自在。