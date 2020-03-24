全台和逸飯店每人888元輕鬆遊

國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店和MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌自3月起共同推出『超值輕鬆遊專案』反應熱烈，為感謝及回饋長期支持的旅客，和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館及高雄中山館於即日起至5月31日再加碼，預訂本專案每房每晚額外送出『1,000元餐飲抵用金』，同步享飯店會員『現折100元』及『用餐7折』超值優惠！

和逸飯店在軟硬體規劃上皆以「時時體貼‧處處合意」為出發點，以適切的溫度，提供具親和力但不叨擾的服務品質。日前主打的『超值輕鬆遊專案』雙人入住每人只要888元起，飯店推出前所未有的折扣震驚市場，其中和逸飯店旗下三個館別更祭出加碼送1,000元餐飲抵用金，邀請入住貴賓可用於COZZI經典的晨光多彩早餐，主廚以中醫陰陽平衡、五行的概念作為發想，考量現代人因自身用餐偏好不同，常造成營養攝取不均的問題，以紅、白、綠、黃、黑5種色系的食材，搭配出每日所需的營養成分，讓您從容應付一整天的商務或旅遊行程。

餐飲抵用金還可用在下午時分啜飲現泡茗茶，品嚐活力燻鮭三明治、墨西哥雞肉薄餅披薩或歐式三層下午茶等輕食餐點，其中特別推薦和逸飯店‧高雄中山館位於30樓Cozzi THE Roof餐廳，坐在窗邊可輕鬆飽覽夕陽餘暉下的港都風情，盡享春日慢活時光。