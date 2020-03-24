25%假消息都是中國網軍「翻墻」散佈 注意這幾點不上當！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心昨（23）日表示，近日網路上流傳多起武漢肺炎(COVID-19)不實疫情相關資訊，目前查獲假新聞案件有310件，移送地檢署210人。其中72件疑似由中國網軍發佈，企圖透過謠言塑造台灣疫情失控假象，引發人民恐慌。

刑事警察局表示，3月22日中午接獲指揮中心轉報，有暱稱「賽德克巴萊」的民眾在某LINE的群組內散佈「某國小，兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離」不實訊息，刑事局查明犯嫌身分後，通知到案說明，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

此外，日前被多次檢舉的臉書帳號「孟○瓏」，持續在臉書上散佈假消息，活動區域在香港及中國，發佈內容也從過去的簡體字轉變為繁體字。

該帳號散佈假消息說「救救我們吧!屏東現在根本就是人間煉獄!市長不管，中央不管，總統說國軍生化兵已經在作戰了，在哪裡！觀光夜市一直都是人山人海，不知道感染了多少！今天上午潮東國小的顏秀玲校長已經確診了，新聞發佈會就根本不說！」，此內容經刑事局查證亦為假訊息。

警政署分析後表示，這些散佈假消息的IP位置都在境外，包括日本、美國等，刻意「翻牆」散佈和疫情有關的謠言，且均有中國網軍特性，包括使用中國用語（小區/社區、保安/警察），簡體字、內容與現實情況相差太多，例如拖了數百具屍體去火化、甚至盜電影圖片營造多人死傷的情況。

警方強調不要隨意編撰或轉傳涉及「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情的不實訊息，致引發社會動盪，造成民眾恐慌，將主動依法偵辦，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。

另「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」業於109年2月25日經總統公布施行，上揭於網路上散播假訊息之行為，可依該條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。