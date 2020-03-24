【口罩2. 0】第二輪25日起限時三天預購　31日起取貨

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心表示，「口罩實名制2.0」將於明（25）日起進行第二輪線上預購，預購流程與第一輪相同，期程縮短只有三天，民眾也可較早取得口罩。

指揮中心表示，3月25日(三)上午8時至3月27日(五)晚上8時，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

成功預購者於3月28日(六)上午8時至3月30日(一)晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

交易成功後，3月31日(二)至4月1日(三)以簡訊發送取貨序號。

4月2日(四)至4月8日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，至超商櫃台領取口罩。

指揮中心指揮官陳時中表示，第二輪預購的等候期程縮短到一週，指揮中心也希望讓口罩2.0實名制更順暢，網站和ＡＰＰ塞車等問題，會持續改善，希望弄得更順暢，讓更多人可以買到，增加涵蓋率。

另外，提醒首波預購且繳費成功的民眾，記得於3月26日至4月1日期間持領取序號至原指定超商門市領取，逾時則取消資格。