【武漢肺炎】清大26師生曾與法國籍確診者接觸　900人即日起遠距上課

更新時間: 2020-03-24 22:12

首次發稿: 2020-03-24 17:54

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心今(24日) 晚宣布，新增1例武漢肺炎境外移入引起的本土確診個案（案216），個案為北部某大學研究生，是30多歲法國籍男性。他原被列為案84 (來台旅遊法籍男子) 的接觸者，在居家隔離期間出現症狀。

清大官方臉書在疾管署公布這個最新確診案例後，補充說明了之前尚未能公開的因應防疫措施。

清大表示，該校今天(24日)接獲新竹市衛生局通知，有一位外籍的博士後研究人員確診感染新型冠狀病毒肺炎。

這位外籍博士後研究人員是在台北接觸到一位外籍的友人後染疫，他在不知友人染疫情況下，曾在16日（周一）及17日（周二）進到校內的實驗室。

在新竹市衛生局的疫調協助下，清大與確診案例有密切接觸的26名同學及教授都已依疫政單位規定返家進行居家隔離。

事實上，這位博士後研究人員在得知友人確診後，即立刻預防性地進行自主健康管理，從18日（周三）起就不再到校，皆在校外的租屋處足不出戶，降低了校內可能受到影響的風險。

清大也在接獲通報有疑似染疫、還未確診前，即於19日（周四）關閉他曾出入的實驗室，請同實驗室人員進行預防性的自主管理，不進實驗室、也不去上課，儘量待在家中。相關實驗室及鄰近空間也已進行了全面消毒。

首次發稿: 2020-03-24 17:54

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國立清華大學今天(24日) 傳出有26名學生及教授與COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）確診案例有密切接觸，清大校長賀陳弘今天向全校師生發公開信說明，26名同學及教授依規定居家隔離，在校修習及教授課程共20門，修課人數900多人。這些課程即日起至31日改為遠距上課。

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以下是清大校長賀陳弘，發給全校師生的公開信:

清華園的師生及同仁大家好：



疫情的挑戰日益嚴峻，本校自農曆年起陸續已採取了量測體溫等全面的防疫措施。但本校今獲新竹市衛生局通知，有26名同學及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

這26位同學及教授在本校修習及教授的課程共20門，修課人數共9百多人，已一一用簡訊及電郵通知，請他們依疫政單位規定從即日起至3月31日自主健康管理，儘量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。這20門課也從即日起至3月31日改為遠距上課。

在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，包括全校電子打卡管制系統，以及部分行政 單位異地辦公等防疫作為。愈在動盪不安的時刻，校園愈要發揮善意及同理心，互相勉勵幫助，讓清華園內的研究與教學，即使在困頓中也儘可能不中斷。



校長賀陳弘

109年3月24日。