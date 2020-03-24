新北最大線上美術家聯展 宅在家防疫也能看展

防疫在家怎麼看展？新北市最大的視覺藝術盛事「20 20新北市美術家聯展」於20日線上開展！ 因應防疫期間民眾不便趴趴走，本次特別推出「宅在家看展」 系列線上活動，包含線上展覽、「藝術引路人」導覽影片，以及「2 020今日運勢」線上抽獎等活動，讓民眾不必出門，也能一覽超過 400位新北市藝術家優秀的參展作品， 還有機會抽中參展藝術家的限量版畫，讓疫情不減藝情！

「新北市美術家聯展」每兩年於3月25日美術節期間舉辦， 至今邁入第19屆。呼應新北市立美術館如火如荼地籌備， 本次美術家聯展具備地方美術家譜系刻劃和新北市藝術脈絡爬梳的雙 重意義。本屆共405位藝術家參展，並加入本市典藏7位前輩藝術 大師的經典鉅作，共計412件作品，分為10大類的創作媒材展出 。新北市文化局表示參展藝術家不分大師或新銳，彼此互相提攜， 促成世代串連和傳承， 更讓市民朋友看見藝術家們於新北市長年耕耘的豐碩成果。

除了活躍於現今的藝術家，本次聯展特別規劃「典藏特展」， 由新北市的藝術典藏品中精選李梅樹、李石樵、 楊三郎等傑出前輩藝術大師的鉅作， 刻畫出新北自日治時代至今的地方美術史。 展出年份最早的作品為倪蔣懷的《淡水街景》，帶觀眾重回 1930年日治的淡水景色，繁榮美好的舊時光鮮活再現， 引領觀眾進入時光的隧道。 另外也特別邀請到雕塑大師李再鈐於新北市藝文中心戶外空間展出鋼 雕作品《相依相扶》，俐落的幾何造型帶出新北市的共好意象。 參展藝術家則有何肇衢、李再鈐、鄭善禧、連勝彥等知名大師， 共同用藝術家之眼，建立屬於新北市獨有的地方美學！

本次展覽特別規畫「藝術引路人」、「藝術特派員」的導覽影片， 由藝術達人帶領民眾走進大師畫室、並且學習如何看懂展覽、 看出門道！此外，還規劃「2020今日運勢」 以及針對小朋友推出「看圖說故事徵文」活動， 都有機會將限量大獎抽回家！另外，原訂於新北市9大藝文場館展出 ，因應疫情影響，各展館將暫停開放至4/2， 將視疫情發展進行調整公告。欲知更多相關展覽活動資訊， 請參閱新北市立美術館官網www.ntmoa.tw， 或電洽2950-9750。