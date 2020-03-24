募集企業善款購防疫體溫計 助新北弱勢學童安心就學

嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續升溫， 新北市校園力推三級防護措施， 體溫量測仍是現階段相當重要的防疫措施， 教育局特別與新北市不動產開發商業同業公會合作， 由新莊國小統一採購體溫計，讓弱勢學童在家量體溫再也不用煩惱， 本週起將陸續配發4, 500支體溫計給本市弱勢家庭每日在家量測體溫。

新北市教育局長張明文表示， 十分感謝新北市不動產開發商業同業公會能與教育局攜手一同守護新 北孩子的健康，也感謝許多社會團體、公司行號在疫情期間， 對新北市防疫政策的支持，秉持公益不落人後， 為校園防疫盡一份心力，教育局會持續補充防疫物資， 共同為孩子健康努力，新北校園防疫工作一切從嚴， 各校會以最嚴謹的態度，全體上下一心並肩作戰。

新北市請學生先在家量好體溫再上學， 考量到弱勢家庭準備體溫計的困難， 日前新北市不動產開發商業同業公會透過「 新北市好日子愛心大平台」， 捐助新北市防疫基金新臺幣100萬元， 做為新北市各級學校購置防疫用品與設備使用， 教育局特別與不動產公會合作， 將募集善款採購體溫計給弱勢家庭使用。

4,500支體溫計已送達新北市防疫物資中心-新莊國小， 並陸續配發至各區中心學校， 將請新北市各級公立學校了解確有需求者， 由學校向各區中心學校登記申請，將儘速配發予弱勢學生， 讓每日體溫量測的第一級防護可輕鬆達成!

三峽區安溪國小校長陳淨怡表示， 學校部分弱勢學童目前透過借體溫計、 簡易體溫測量貼片等多元方式完成在家量體溫的第一級防護， 到校後再由學校量測把關，感謝這樣的愛心平台， 提供體溫計給有需求弱勢學童，可減少簡易量測工具造成的誤差， 讓孩子可更精確的量測體溫，掌握自身健康情形，落實生病不到校。

教育局表示，新北市校園推動三級防護措施， 第一是要求家長於家中為孩子進行體溫量測， 第二是入校後進行第二次測量， 第三則是到校後隨時監測教職員工生健康情形， 並掌握所有人員的出缺勤狀況，做到層層把關， 讓家長安心的把孩子送到學校。各項防疫訊息放置在新北學Bar( 網址：https://www.facebook.com/ ntpcedugov/)、新北市政府教育局網站/防疫專區( 網址：https://www.ntpc.edu.tw/)。