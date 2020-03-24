量身財管規劃 落實普惠金融

富邦證券近年來成功運用「大數據」分析， 找到比客戶想的更快更早的「需求核心」， 結合全方位財富管理團隊及優異的數位金融科技， 搭配多元化商品及服務，提供一站購足的財管服務達到「 資產活化再升級」，努力成為客戶最佳的資產管理夥伴， 不僅受到廣大客戶的青睞，更於《財訊2020財富管理大獎》 一舉囊括「最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳業務團隊獎、 最佳財富增值獎、最佳客戶推薦獎、最佳創意行銷平面獎」6項殊榮 。

富邦證券表示，隨著大環境的變革，富邦證券已成功轉型為「 財富管理券商」，為的不是銷售商品， 而是在可控風險下提供客戶完整健全的資產配置服務，像是海外債、 雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額甚或是ETN等新種財管 業務，在2019年均有大幅度的業績成長， 也感謝民眾及學者專家的肯定， 讓券商默默為客戶資產把關的努力被看見。

善用Fintech量身規劃 海外債業績翻倍成長

為瞭解客戶核心需求，富邦證券定期透過交易量、AUM等巨量大數 據進行精細分析，清楚劃分出投資人輪廓及未來需求， 隨後財管人員即主動聯繫客戶進行即早規畫、創造雙贏。 為讓有閒置資產的投資人進行有效全球化佈局， 並使資產轉化成持續性收入，富邦證券透過挑選低風險、流動性佳、 穩定收益的海外債券標的，推出有「季季配」、「月月配」 現金流概念的商品組合，成功為投資人創造安全無虞的財富配置。

一系列低門檻小額投資 積極落實普惠金融

另外，為落實普惠金融，富邦證券自主管機關開放ETF定期定額業 務以來，即領先業界推出 最低每月僅須1000元的投資門檻，更結合智能理財服務平台「 理財悍將」服務，讓小資投資人能夠輕鬆累積財富，並嶄新推出「 理財悍將2.0」服務，可自動配對合適的投資組合，投資門檻只須 3000元起，即可輕鬆獲得具備再平衡機制的「智能代操」VIP 等級財管服務。

2019年更響應金管會鼓勵國內指數型商品之發展， 滿足投資人商品多元化之需求， 領先業界積極設計於證交所及櫃買中心發行3檔極具市場代表性、 市場訂價最親民、追蹤誤差最小之ETN商品， 成功造福廣大投資者能輕鬆參與市場熱門標的，銷售數字頻創佳績， 始終保持業界第一， 充分展現對於金融商品創新與肩負普惠金融社會責任的努力不懈。

因應交易市場變革 幫助投資新手輕鬆理財

展望2020年，台灣證券市場將於今年實施盤中逐筆交易， 富邦證券為讓投資人能適應新制，於現有交易系統上提供「 擬真平台」，使投資人快速熟悉新式委託下單方式。 另針對下半年開放「盤中零股交易」，將積極進行系統開發， 以協助小額投資人跨出投資理財的第一步。