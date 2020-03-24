新北首推100師線上研習會考秘技 減C達B學力UP不打烊

國中教育會考將於5月16日及17日登場， 新北市特別規劃一系列提升學力支持方案，今(24) 日辦理全市100位種子教師會考精進線上研習， 邀請專家以視訊方式對各校線上進行學力診斷及諮詢， 再搭配本市親師生大平台加碼與「LearnMode學習吧」 推出的新北特製版「國九會考複習包」，讓教師能放心教學， 家長安心、學生全心衝刺。

教育局長張明文表示， 新北市教育局4月底前所有主辦的各項跨校研習活動都將一律暫緩辦 理，同時鼓勵各校教師善用線上學習工具，練習運用線上資源， 今日也感謝100位老師線上研習以多元、 有效能的策略提升孩子的學力，也讓學生在學習上得到幫助。

這次線上研習， 自然科學領域輔導團使用新北市親師生平台介接的Zoom雲端視訊 會議功能，將研習內容如資深團員觀察會考趨勢、 有效素養導向教學、命題策略及現在必備之線上教學超殺秘技等， 分享給100位種子教師，老師們除了運用線上學習持續充電增能， 也能分享給校內更多教師，協助學生在防疫期間仍能做好應試準備， 把國中三年學習成果展現出來。 教育局長張明文也透過視訊激勵現場教師士氣， 期勉大家一起用愛心、熱情與智慧，共同陪伴孩子渡過非常時期。

此外，面對會考準備，新北市與「LearnMode學習吧」 攜手推出新北特製版「國九會考複習包」，包含國文、數學、英語、 社會、自然複習教材、影片及歷屆國中教育會考試題。 讓學生線上也能複習。 新泰國中劉繼文教師也為了協助學習落後學生，特別蒐羅「 幫你達B」複習講義，其中每一題會考的基礎題， 都有QRcode，不會的題目，手機及平板掃一下就有影音解題， 讓家長及學生都能盡心準備。

新北市自去(108)年即開始推動「新北學力UP支持計畫」， 提供600萬獎金、辦理專家及教師研習激勵學校及教師， 也讓學校因應不同地區、特色及需求，打造屬於自己的「 減C作戰策略」。另外也創立學習扶助科技化中心， 讓課業落後孩子學力透過科技診斷，有效適性學習， 即使在防疫期間，新北提升學力也不打烊！