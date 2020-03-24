高雄市立美術館大改造！號招台灣、國際建築設計團隊　投入1.95億預算

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）高雄市立美術館修修臉！該館號招國內外建築師團隊，對外觀進行大改造並解決屋頂漏水問題，預計將投入1.95億元。

高雄市立美術館（以下簡稱高美館）新聞稿指出，該館將投入新台幣1.95億元進行「蛻變與新生 」（Transformation & Rebirth）美術館外觀改造案，將於近期上網公告，期望徵得國內外優秀建築師提案，在不影響建築本體結構的前提下，為高美館打造新形象，同時解決實際上建物屋頂漏水問題。

高美館擁有40多公頃生態綠地，已成立25年。今（2020）年將啟動高雄市政府編列的1.95億經費修繕建築外觀，期待建築師團隊藝術提案能以「外加」或「梳理外皮」的「加冕」概念，強化美術館屋頂功能性與美觀性的新形象。延伸閱讀：南台灣美術館6月起修館不休館 美國藝術家特展延後登場

高美館近期完成的空間改造計畫好評不斷，一樓104-105展覽室空間改造屢獲國內各空間獎項肯定；去年啟用空間改造後的三樓展覽空間建置多元史觀典藏特展室、館內推出結合選物店與輕食餐廳的「高美書屋」複合式藝術場域；今年初則完成門面意象的館前廣場整修，針對美術館園區東側範圍進行入館動線調整、鋪面材質更新並增設步道系統。

此外，今年上半年度也將完成噴泉廣場的改善以及內惟埤環湖步道優化，強化湖景視野。美術館東、西側園區，以及更加親善的典藏多功能展示中心「城市典藏記憶庫」也將陸續完成整建。一連串的園區空間改造，將逐步打造出全台最具特色的藝術與自然生態結合的魅力園區，造就高美館成為一日藝術生態園區。

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