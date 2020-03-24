6名越南偷渡客驚爆深夜破壞鐵窗逃脫 海巡署公佈姓名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）海巡署今（24）日召開記者會表示，日前查獲的31名越南籍偷渡犯中，有6人昨（23）日破壞安置室的鐵欄杆逃逸，另外有1人因體胖而逃逸失敗。海巡署緊急成立專案小組，並結合警力積極追查中。

海巡署偵防分署連江查緝隊根據情資分析，掌握偷渡集團近期擬載運越南籍人士偷渡來台，遂報請屏東地方檢察署指揮，並會同各單位組成專案小組偵辦。3月21日海巡署派遣巡防艇，在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運越南籍偷渡犯31名(24男7女)及本國籍犯嫌2人，全案依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

海巡署並將31名越南籍偷渡客分別安置在中港安置室（15人）及大甲的五甲東廳舍（16人）。

但是海巡人員今（24）日早上發現，安置在中港安置室的15人中，有6人破壞房間氣窗及鋁窗逃脫。

《自由》報導，海巡署副署長許績陵在記者會上表示，本次脫逃的6名偷渡客均有來台打工歷史，因逃逸遭到遣返。海巡署分析6人過去在台交友背景後，初步掌握6人的逃逸方向，立即成立專案小組，並結合警力積極追查中。

海巡署表示，脫逃的偷渡客已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形。請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。

海巡署公佈逃脫6人姓名及肖像，分別為陳文俊（26歲）、陶文哥（29歲）、曲文北（28歲）、黃義弘（30歲）、阮文二（33歲）及阮文俊（35歲）。

海巡署表示，事發後已提升戒護等級，並強化留置室戒護人力；目前全力緝捕為主，在案件告一段落後，我們也會追究相關責任，未來通盤檢討留置空間、戒護規劃，不讓這樣的情況重演。

（圖/ 海巡署）

海巡署公佈逃脫6名越南籍偷渡客照片（圖/ 海巡署）