【武漢肺炎】台灣累計215例！　24日新增20例境外移入個案　6人返台前已發病

截圖自中央流行疫情指揮中心-24日疫情直播記者會畫面。 截圖自中央流行疫情指揮中心-24日疫情直播記者會畫面。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增20例COVID-19(武漢肺炎)境外移入病例，為7男13女，其中有6人於回台前就已發病，旅遊國家分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國。目前全台累計215人確診。

指揮中心表示，20位新增病例年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13日至22日，發病日介於3月9日至23日；其中有6例於抵台前幾日就已發病，英國就佔了4例。

新增個案中，案197、202為1對夫妻，3月8日至18日至美國探親，19日發病，於今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。



案213在西班牙就學，3月13日返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離，3月15日發病，於今日確診，相關接觸者皆居家隔離中。



指揮中心表示，其餘17例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親。

另外，新增個案中有2例是外國籍人士，包含一名美國籍和印尼籍，前者為人道安置，後者是首日來台工作的移工。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名美國籍案例為來台轉機人士，由於在前一段航程身體已相當不適，評估後不適合飛下一段航程，基於人道考量，以及避免機上發生群聚感染事件，特別通融入境留置送負壓隔離病房採檢，發現是陽性就留下來治療。

3月24日新增個案列表／中央流行疫情指揮中心提供。