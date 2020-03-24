武漢肺炎防疫補償金領了嗎？2年內開放線上申請好方便

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)新冠肺炎防疫補償金已開放申請，照顧者補償金則為31日起開始受理，指揮中心建議大家使用線上申請避免群聚感染。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因新冠肺炎（COVID-19）受隔離、檢疫者發給每日1,000元的防疫補償金，已於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。

指揮官陳時中呼籲，民眾可多利用網路進行線上申辦。此外，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請，大家不用急著在近期申辦。



衛福部社工司司長楊錦青指出，防疫補償的對象分為5類，包括：居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬。



衛福部社工司司長楊錦青說明詳細補償金申請方法(圖擷取自影片)

楊錦青強調，該期間支領薪資或性質相同的補助者，不得重複申請，另外，未遵守防疫相關規定者也不能申請防疫補償。

指揮中心統計，截至今日中午已有3032件申請，目前有8萬多人接受居家檢疫。



有關照顧生活不能自理者是指：照顧失能等級第2級至第8級者的失能者、持有診斷證明書之失智者、國小學童或未滿12歲的兒童、就讀五專前3年級的身心障礙者、所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務等5種情形。



指揮中心建議民眾採線上申辦，郵寄或臨櫃方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

如有防疫補償相關疑問，可於每日上午8時至下午10時撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。



(圖/疾管署)