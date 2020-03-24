視導台南軍營　蔡英文勉軍隊全力抗疫也要守護國家

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（24）日上午赴台南視察軍營，除了感謝國軍近期戮力完成新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫任務，也期勉國軍持續做好戰備整備工作，對於保障國家安全不能有絲毫鬆懈。

蔡總統今日前往台南視察空軍第一戰術戰鬥機聯隊，聽取空軍針對日前中國解放軍遠海長航處置及作為的報告，隨後便赴陸軍步兵203旅了解防疫整備進度。

中共解放軍於上週一（16）派遣包括空警500、殲11等數架軍機，在台灣西南方海域執行夜間飛行訓練。國防部當時表示，共機曾接近台灣防空識別區，經我國空中偵巡戰機廣播驅離後，共機即飛離。

蔡總統在陸軍官田營區致詞時，則特別提醒國軍在防疫工作如火如荼地進行期間，平日的戰備整備也不能有絲毫的鬆懈，「雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷的擾台，對台灣與區域安全的威脅，並沒有降低。」

蔡總統指出，203旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持，「剛剛我看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，我期許203旅未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。」

根據總統府，蔡總統於台南空軍基地除聽取聯隊長陳世輝簡報，也視導傷患後送作業演練、天駒部隊整備現況、快速恢復戰備，以及緊急起飛演練等；而在陸軍營區中，蔡總統則聽取步兵203旅長陳生平部隊任務暨防疫整備簡報，並視察防疫包、旅指揮機構分區分流執行現況、軍事訓練106梯接訓作業、寢室設施與部隊學員住宿概況，以及福利社售貨及供應情形。