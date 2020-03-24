崑大新南向產學合作國際專班 華語證照通過率近9成

崑山科技大學配合新南向國家產業政策發展及佈局所需，積極申請「新南向產學合作專班」，因華語能力正夯，該校開設華語檢定輔導班鼓勵專班學生踴躍參與華語文測驗，截自今年2月底，共有160位通過檢定，通過率近9成，相當不容易！該校也特別編列經費，檢定合格通過A2以上等級的學生皆可申請校內外語能力成績優異獎學金。

崑山科大積極鼓勵新南向產學合作國際專班學生參與華語文測驗，新南向辦公室執行長暨民生學院院長馮啟宏說明，學生參與考照檢定，不僅能增進華語溝通能力，在學期間做好充足準備，未來也能順利銜接校外實習。該校華語中心開設的華語文能力證照分級（TOCFL）輔導班仍在持續進行中，且課程免費，頗受學生歡迎，更讓160位專班學員順利完成檢定，通過率近9成，其中，通過A2基礎級及B1進階級人數約75位，通過A1入門級則有85位。

就讀企管系二年級的越南籍學生朱國正表示：「在崑山科大新南向專班上課一年多了，印象最深刻的是和大家一起準備考華語測驗考試(TOCFL) ，除了上課時間，我們每天都用功學習華語，私下則建立一個Line群組，一起加強華語能力，中文程度較好的人會盡力協助需加強的同學，不懂就問老師或者臺灣朋友，晚上我們還會集合互相討論。這次我已經考過A2 的華語測驗了，下一次的目標是要考過 B2。」

檢定通過的學生相當感謝華語老師特別利用晚上時間撥空指導，不懂之處甚至能夠直接發訊息請教老師，學校也提供了充裕的學習機會，不僅大方供應學習教材、建議學習方式，老師們還願意陪伴加強華語文，華語輔導班課程全部免費，也讓學生相當珍惜。（新聞轉載自新住民全球新聞網）