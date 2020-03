【武漢肺炎關鍵期】別讓台灣醫護崩潰　三總「呼吸治療師」呼籲民眾「待在家裡，不要出門」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 最近武漢肺炎 (新冠肺炎, COVID19) 個案急劇增加,讓全國上下繃緊神經。醫護人員承受的壓力,更不是一般人可以想像的。

三軍總醫院呼吸治療師Coke Kang等人,3月19日在臉書po文指出,因為這一兩週是關鍵期,想要加強宣導大家不要去公共場合,待在家裡,不要出門。

她們在國外網站看到醫療人員的宣導用語,因此決定拿出紙張寫出一些字句,拍照上傳,希望大家一起幫忙宣導。

呼吸治療師Coke Kang說,她們想表達的是:

「我們醫療人員,

為了你們我會堅守崗位共同抗疫,

但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們,

盡量不要去公眾場合趴趴走,

請你們堅守在家共同防疫。」

-

I stayed at work for you.

You stay at home for us.



貼文轉發之後迅速破萬,而且獲得三總醫檢師、開刀房、台北市立關渡醫院、甚至香港醫護同業的熱烈響應。不過,讓作者扼腕的是:

然後就沒有了~~

作者表示,醫生跟護理師有津貼,作者覺得他們有津貼是很合理的,而且非常需要。但其他醫事人員一點津貼都沒有。她希望包括以下人員:

呼吸治療師

放射師

檢驗師

也能得到應該有的津貼。理由是:



我們也都是接觸高危險病人的醫療人員啊

該有的津貼去哪裡了

還是我們一直以來都不被重視呢?

作者表示,一般民眾很常以為醫院只有護理師跟醫生,以前呼吸治療師們甚至常自嘲自己是最邊緣人的行業。藉由這次機會,同樣是呼吸治療師的Jason Tsao,在臉書解釋了這個職業的工作內容:

Jason Tsao 3月22日下午8:25

呼吸治療師 (respiratory therapist)是一個獨立的職業,跟醫師、藥師、護理師、放射師、醫檢師一樣,有自己的專門學系、師資、高考資格喔。

主要專責所有呼吸道相關處置,例如

肺部感染的病患來做胸腔物理治療(拍痰啦對啦我就最會拍)然後抽痰

長期氣喘或慢性呼吸道的問題來吸藥跟領藥的衛教

再來就是老本行 呼吸器的使用

(插管跟不插管都可以唷)

Kaiser Chang 3月21日下午12:00 解答了關於醫檢師的工作內容 (資料來源:吳佩儒醫檢師、張智凱醫檢師)

「醫檢師」(Medical Laboratory Scientist)-扮演醫師幕後的眼睛

每當提起「醫檢師」 ,大眾都會一頭霧水???

從病人拿到檢驗單到抽血櫃台等待抽血時,在你眼前所看到的就是一排的「醫檢師」

幕後一群像陀螺不斷打轉、扮演醫師重要的眼睛-「醫檢師」忙碌的分析病人的檢驗結果。

隨著新冠(武漢肺炎) 案例不斷攀升,藉這個機會讓更多人知道檢驗報告的生產,是一群被社會大眾所忽略的重要角色「醫檢師」。

穿上工作服、防水隔離衣、N95口罩、面罩、兩層手套,一穿就是4~5個小時,休息再換上新的一套

接收大量「嚴重特殊性傳染性肺炎」-咽喉棉棒、痰液檢體,堆積如山

簽收-編檢-檢體前處理-RNA萃取-Real-time PCR(定量即時聚合酶鏈鎖反應)-報告判讀-核發報告

看似簡單幾個字,「不」

整個過程非常耗時,層層關卡,每一關必須要非常注意,不容有汙染的情況產生。

在實驗室裡,所有經過的地方,摸過的地方,都必須用漂白水擦拭過,讓檢驗過程更加謹慎。

壓力也隨著疫情不斷的增加,手邊還沒完成的檢體,就有新一批檢體進來。

每天跟時間賽跑,搶時間,再多的時間,也追不上潮流湧入的檢體量。

「為了你,我堅守檢驗

為了我,請你堅守在家

I STAYED for the TEST

YOU STAY at HOME for US」

希望大家能夠體會「醫檢師」的辛苦,他們努力檢驗分析,發揮專業,只為求得更精準的數據!