移民署行動列車駛進三重 多語宣導協助移工防疫

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）因武漢肺炎疫情未見趨緩，移民署新北市服務站行動服務列車今（24）日開往三重，向現場新住民及外籍移工進行多語防疫宣導。為避免密閉空間群聚，新北市服務站行動服務列車將辦理場地調整至戶外開放空間，提醒現場新住民及外籍移工以肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量避免於人多擁擠的公共場所長時間聚集。

配合我國防疫政策，移民署推動「擴大自行到案專案」，自4月1日起至6月30日的專案實施期間，至各治安機關自行到案的逾期外來人口，都可以適用該專案的相關機制：自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新台幣2,000元。

移民署解釋，專案結束後將推動完成入出國及移民法修法作業，參照其他先進國家作法，加重逾期的相關罰則。此外，俟武漢肺炎疫情和緩後，會加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務。

自3月20日起至3月底的宣導期間也適用專案減免處罰，均採「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口主動投案。

新北市服務站主任林振智表示，移民署網站設置「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）境管措施及防疫專區」，包含最新境管措施及相關防疫作為，歡迎民眾多加利用。防疫不分你我，希望透過防疫宣導，加強在臺外來人士對防疫資訊的了解，共同防堵疫情擴散。