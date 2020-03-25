〈時評〉中國國民黨立委還想不透？

台、美本月十八日發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」：台灣，在口罩產能充足後，將每週提供十萬片口罩給美國；美國則提供三十萬件防護衣原料給台灣。這樣互通有無的友誼互助互利行為，中共新華社痛批是「仇中媚美」、「比病毒更毒」、「姿態可鄙，令人作嘔」；中國國民黨立委陳超明則在質詢時痛批「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」，想不透裡面奧妙的玄機。

與陳超明相映成趣的，是中國國民黨立委吳斯懷飽受各界猛烈撻伐、該黨同志也紛紛急忙切割的「中共軍機多次繞台，法理上不算挑釁」書面質詢。吳斯懷一定很不服氣，也想不透裡面奧妙的玄機：為什麼，同樣的軍機、軍艦多次繞台，中國就是不懷好意的、是在挑釁，是各界期期以為不可的；美國就是沒有惡意的、不是在挑釁，相關動作甚至於還是被各界期待歡迎的、樂觀其成的？

其實，道理再簡單不過了：在世衛，美國、日本、澳洲是為台灣仗義執言的，中國是對台灣嗆聲「誰理你們」的，台灣與美、日、澳（甚至於所有不敵視台灣的國家）可以互相，台、中如何互相？美、日、澳對台灣主權、領土是沒有任何野心的，中國對台灣主權、領土是充滿霸佔凌虐與宰制併吞企圖野心的，台灣與美、日、澳（甚至於所有不覬覦台灣主權、領土的國家）可以互相，台、中如何互相？

這麼簡單的道理，中國國民黨立委還想不透，只能說：這真是立法院的悲哀！

（作者為新竹教育大學退休副教授）