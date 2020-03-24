微信瘋傳「倒習」公開信 紅二代率先發難逼宮

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，累計造成30多萬人確診。近日中國微信上流傳一封公開信，內容提到受到疫情影響，中國國內經濟及國際關係面臨嚴峻考驗，呼籲中共當局召開政治局擴大會議，討論習近平執政以來種種問題。

該封公開信是由陽光衛視集團主席陳平轉發，在這疫情延燒時刻，中共官方「維穩」下，罕見地在微信上流傳。

公開信針對習近平執政以來的各種政策提出質疑。內容提到，中國在國際上四面樹敵，對中國發展是否有利？不顧國內實際情況，對非洲等落後國家大撒幣是不是正確的？

經濟問題上，應討論國家對於經濟的介入程度到底該遵循什麼界限與原則？國企應不應該與民企爭利？金融的監管是否該透明等等。

政治議題上，公開信要求會議上確實釐清「黨大還是法大？」，執政黨是否能超越憲法，是否實現新聞與言論自由？為了短期的穩定是否可以犧牲公民的基本權利？司法是否獨立？媒體與輿論監督有沒有必要？

對台灣及香港關係上，公開信質疑，到底是統一重要還是和平重要？是香港的繁榮重要還是中央的權威重要？是否應該允許香港實行完全的地方選舉等

此外，公開信建議由中國總理李克強、中國國家政協主席汪洋、中國國家副主席王岐山3人組成政治局擴大會議領導小組，針對習近平自執政以來的功過評價，以及是否繼續擔任國家主席等議題，進行討論。

公開信結尾中提到，「對習近平執政以來工作的評價，其重要性不亞於達到四人幫，其意義應該高於十一屆三中全會的歷史定位。」

《新唐人電視台》報導，陳平在事件後發聲，表示自己並不知道建議者的身份，當初收到該封建議書時覺得內容溫和理性，才順手轉發。建議信的內容也反映當前很多體制內人士的想法。言論與新聞的不自由，導致謠言四起，這也是必然的現象。

陳平是典型「紅二代」，其父是中國解放軍中高級幹部，與習近平相交超過40年。陳平目前旅居香港。

武漢肺炎疫情肆虐全球，導致世界多國實行「封國」措施，10億人在家隔離，經濟嚴重停擺。各國將苗頭對準當初掩蓋疫情中共政府。儘管中國強力對內宣傳「協助各國對抗疫情提供借鑒，為世界公衛做出重要貢獻」，企圖扭轉國內不滿輿論，但還是出現許多不和諧的聲音。

身為「紅二代」的中國前房地產大亨任志強上個月批評習近平是「扒光衣服也要堅持當皇帝的小醜（丑）」，直指這場全球浩劫乃是因為習近平隱瞞疫情所導致。有報導說任志強在3月12日就已失聯。

任志強是前中國商業部副部長任泉的兒子，與中國國家副主席王岐山關係密切。